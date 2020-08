Zyska: Ustawa offshore może obowiązywać od listopada tego roku Alert

Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki

– Liczę, że w sierpniu projekt ustawy offshore trafi na komitet ekonomiczny Rady Ministrów, a we wrześniu na komitet stały Rady Ministrów. Październik będzie tym miesiącem, w którym zajmie się nim Sejm. Mam nadzieję, że w listopadzie po podpisie prezydenta będzie ona obowiązującym prawem – powiedział wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Irenusz Zyska na konferencji PSEW 2020.

Prace nad ustawą offshore

Zyska powiedział, że morska energetyka wiatrowa może wygenerować 7 tysięcy nowych miejsc pracy do 2035 roku. – Offshore to także naturalne źródło do produkcji zielonego wodoru. Potencjał offshore to nawet 30 GW, co czyniłoby Polskę jednego z liderów w Europie – wspomniał.

– Do tej pory rozpatrywaliśmy ostatnie uwagi do projektu ustawy. Liczę, że w sierpniu projekt ustawy offshore trafi na komitet ekonomiczny Rady Ministrów, a we wrześniu na komitet stały Rady Ministrów. Październik będzie tym miesiącem, w którym zajmie się nim Sejm. Mam nadzieję, że w listopadzie po podpisie prezydenta będzie ona obowiązującym prawem. Potrzebujemy przyjęcia rozporządzeń wykonawczych potrzebnych do decyzji URE w zakresie wydawania decyzji dla projektów o mocy 5,9 GW – powiedział. Minister Zyska wspomniał także, że to z inicjatywy jego departamentu wyszedł projekt uchwały o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej w zakresie portu instalacyjnego w Gdyni. O uchwale na rzecz powstania portu instalacyjnego dzień wcześniej mówił wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

-Trzeba także przygotować polskie sieci do przyjęcia mocy z Bałtyku. Niebawem usiądziemy do rozmów z PSE w zakresie rozwoju sieci i wyprowadzenia mocy z morza – powiedział wiceminister klimatu apelując o zaufanie do PSE. Dodał, że niedawno powstał Sekretariat w resorcie dotyczący umowy sektorowej dla branży offshore, aby pogłębić rozwój krajowego łańcucha dostaw.

Opracował Bartłomiej Sawicki