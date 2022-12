Veolia i Metro Warszawskie chcą odzyskiwać ciepło z podziemnej infrastruktury metra Alert

Metro Warszawskie i Veolia Energia Warszawa podpisały 30 listopada br. list intencyjny dotyczący współpracy nad projektem odzysku ciepła z infrastruktury Metra Warszawskiego. Podjęte działania przyczynią się bezpośrednio do dalszej redukcji ilości wykorzystywanych paliw kopalnych w ramach transformacji energetycznej Warszawy, jednocześnie zmniejszając szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne.

Metro Warszawskie, stacja Wierzbno

Odzyskiwanie ciepła z warszawskiego metra

Tunele metra gromadzą duże ilości ciepła. Dzieje się tak z powodu zainstalowanej tam elektroniki, sprzętu, hamujących i przyspieszających pociągów oraz dużej liczby pasażerów, przebywających w jednym miejscu. Tak generowane ciepło odpadowe, powstające jako produkt uboczny, ulatnia się szybami wentylacyjnymi do atmosfery. Za pomocą nowoczesnych systemów odzyskiwania ciepła odpadowego można je wykorzystać ponownie do zaspokojenia grzewczych potrzeb stolicy. Takie rozwiązanie to między innymi zmniejszenie wpływu na środowisko, ponieważ energia zawarta w cieple odpadowym jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. To również realne korzyści ekonomiczne w postaci optymalnych cen ciepła dla mieszkańców stolicy.

W ramach współpracy, Metro Warszawskie i Veolia Energia Warszawa będą analizować potencjał energetyczny odzysku ciepła z infrastruktury metra m. in. tuneli, stacji i systemów wentylacji, w celu zasilenia tym ciepłem warszawskiej sieci ciepłowniczej. Ocena potencjału energetycznego odzysku ciepła stanowić będzie podstawę wypracowania optymalnego rozwiązania. Projekt będzie realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie objęcia patronatu nad jego realizacją. Współpraca została zaplanowana na lata 2022–2027.

– Projekt recyclingu ciepła wydostającego się z metra warszawskiego przyczyni się do istotnego udziału przedsiębiorstwa w transformacji energetycznej Warszawy. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju stolicy, metro pozostanie nadrzędnym środkiem miejskiego transportu zbiorowego w mieście i docelowo sieć metra będzie składała się z pięciu linii, które będą generować jeszcze więcej ciepła. Dlatego już teraz rozpoczynamy prace nad innowacyjnym sposobem wykorzystania możliwości, jakie daje ciepło odpadowe generowane w mieście – powiedział Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.

W zakresie wykorzystania energii odpadowej z metra Warszawa korzysta z doświadczeń innych miast europejskich. Ciepło odpadowe z londyńskiego metra jest obecnie wykorzystywane do zapewnienia ogrzewania i ciepłej wody dla ponad 1350 domów, szkoły i dwóch ośrodków wypoczynkowych na terenie dystryktu Islington.

Veolia/Michał Perzyński