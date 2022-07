Vitol finalizuje odejście z rosyjskiego megaprojektu Alert

Vitol, jeden z największych traderów ropy naftowej na świecie, sprzedaje swój udział w projekcie Rosnieftu – Wostok Oil – donosi Bloomberg.

Wostok Oil fot Rosnieft

Według agencji, kupiec na odprzedaż pięciu procent udziałów Vitola w projekcie Wostok Oil został znaleziony, jednak nie wymienia się go z nazwy. Obecnie trwa załatwianie formalności prawnych wymaganych do zamknięcia transakcji.

Konsorcjum firm Vitol i Mercantile & Maritime Energy Pte sfinalizował transakcję zakupu pięciu procent udziałów w kapitale zakładowym Wostok Oil za 3,5 miliarda euro w październiku 2021 roku. Wcześniej 10 procent udziałów nabył inny potentat na rynku ropy naftowej – Trafigura. Również ta spółka pozbywa się swoich udziałów w megaprojekcie Rosnieftu.

Vitol poinformował jednocześnie o tym, że realizuje plan odejścia od zakupów rosyjskiej ropy. – Vitol zmniejszył wolumen zakupu rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych o 80 procent od stycznia 2022 roku i będzie nadal zmniejszał te wolumeny do końca roku – poinformowała spółka.

Projekt Wostok Oil zakłada rozwój nowych obszarów roponośnych zlokalizowanych na półwyspie Tajmyr w Arktyce. Do 2030 roku Rosnieft chce wydobywać z tego obszaru 100 mln ton ropy rocznie. Ma być to ropa o wysokich parametrach chemicznych, co ma przekładać się na jej wysoką marżowość. Wartość inwestycji w projekt w ciągu najbliższych 10 lat ma osiągnąć nawet 120 mld dolarów.

Bloomberg/Interfax/Mariusz Marszałkowski