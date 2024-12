Volkswagen Financial Services podsumowuje akcję sadzenia drzew

Volkswagen Financial Services poinformował o zakończeniu kampanii „Kup polisę – Posadź drzewo”, zorganizowanej przy wsparciu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL). Firma zobowiązała się do posadzenia 1 drzewa w zamian za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego lub ochrony pogwarancyjnej online. W efekcie zalesiono obszar 5 ha, co dało 27 000 drzew na rzecz troski o środowisko naturalne.

27 października zakończyła się trwająca od maja br. proekologiczna inicjatywa Volkswagen Financial Services pod hasłem „Kup polisę – Posadź drzewo”.

W wyniku akcji posadzono 27 000 drzew. Buki i jodły trafiły do dwóch miejsc w woj. małopolskim: Zubrzycy Dolnej oraz Chyżnego.

Warto zaznaczyć, że zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania organizatorów. Początkowo planowano posadzenie 20 000 drzew, jednak ogromne zaangażowanie klientów przełożyło się na posadzenie o 7 000 sztuk więcej.

Rośnie las dla przyszłych pokoleń

Wspomniane gatunki zostały wytypowane wspólnie z ekspertami Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, aby zwiększyć różnorodność biologiczną środowiska oraz przyczynić się do ochrony przyrody. Efektem akcji jest 5 ha lasu, który docelowo będzie produkować ok. 3 500 kg tlenu dziennie, co zaspokoi dobowe zapotrzebowanie dla niemal 12 700 ludzi.

– Nasza proekologiczna akcja miała na celu połączenie korzyści dla klientów z realnym wkładem w ochronę środowiska naturalnego. Cieszymy się, że spotkaliśmy się z tak licznym zaangażowaniem. Nasi klienci po raz kolejny pokazali, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki temu możemy jeszcze mocniej wspólnie dbać o lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość – podkreśla Magdalena Kaca, dyrektor Departamentu Zarządzania Klientem i Produktem w Volkswagen Financial Services.

Klienci doceniają proekologiczne postawy firm

Akcja „Kup polisę – Posadź drzewo” cieszyła się dużym zainteresowaniem i została dobrze przyjęta. Jak wynika z wewnętrznego badania, przeprowadzonego przez firmę Volkswagen Financial Services, aż 48 proc. klientów ma świadomość, że VW FS angażuje się w działania na rzecz środowiska. Z kolei co trzeci (33 proc.) badany potwierdził, że akcja sadzenia drzew miała wpływ na jego decyzję o zakupie ubezpieczenia. Aż 90 proc. klientów przyznało, że docenia firmy, które podejmują działania proekologiczne.

Volkswagen Financial Services to nr 1 w finansowaniu samochodów osobowych w Polsce (SAMAR, CEPiK; leasing/CFM rejestracje) oraz ekspert z zakresu nowoczesnej mobilności i elektromobilności. Dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen. VW FS oferuje pod jedną marką usługi finansowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów (leasing, kredyt, najem) dla klientów indywidualnych i biznesowych (w tym rozwiązania i narzędzia w obszarze finansowania flot) oraz ubezpieczenia i bankowość elektroniczną.

