W 50 lat od uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej Anwil wyprodukował ponad 30 mln ton nawozów

Anwil S.A. fot. BiznesAlert.pl

Obszar Produkcji Nawozów w Anwilu obchodzi w tym roku jubileusz. W grudniu mija pół wieku od uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej.

50 lat Anwilu

Rozpoczęcie produkcji nawozów azotowych we Włocławku zapoczątkowało istnienie w mieście silnego ośrodka przemysłu chemicznego, dało impuls do jego rozwoju, a dla regionu oznaczało powstanie jednego z największych pracodawców zapewniających zatrudnienie nie tylko lokalnym mieszkańcom. Po 50 latach od uruchomienia produkcji, w Anwilu trwa realizacja kolejnej ważnej inwestycji w tym obszarze – budowa trzeciej linii do produkcji nawozów, która – jak ta sprzed poł wieku – wpłynie na biznesowy rozwój chemicznej spółki z Grupy Orlen.

Od samego początku dbałość o proces produkcyjny, utrzymanie jego ciągłości i nadzór nad każdym jego etapem, wreszcie osiągane na przestrzeni lat doskonałe wyniki, nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanej załogi, wśród której nie brakuje wieloletnich pracowników będących ekspertami w swym zawodzie. Zgodnie z przyjętą polityką personalną, w spółce stanowiącą odpowiedź na trwającą wymianę pokoleniową, zapewniamy młodym pracownikom możliwość zdobywania wiedzy praktycznej od starszych kolegów z większym stażem i doskonałą orientacją w specyfice procesu produkcyjnego.

– Pięć dekad produkcji nawozów to ważny jubileusz w historii Anwilu. Przez lata tworzyli ją i tworzą także i dziś nasi pracownicy, którzy wykorzystując zawodowe doświadczenia odpowiedzialnie wypełniają swoje obowiązki. Czerpiąc jak najlepsze wspomnienia z przeszłości, szukamy rozwiązań na przyszłość. Stawiamy też na rozwój i realizujemy największą w historii spółki inwestycję, która znacząco zwiększy możliwości produkcyjne w obszarze nawozów – powiedziała Agnieszka Żyro, prezes Anwil.

Uruchomienie instalacji kwasu azotowego nastąpiło 12 grudnia 1971 roku, a pierwsza tona saletry została wyprodukowana pięć dni później. Po kolejnych kilku miesiącach, we wrześniu 1972 roku, rozpoczęła pracę druga linia produkcyjna. Od tamtej pory, aż po dzień dzisiejszy instalacje te były modernizowane, wprowadzano nowe rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i bezpieczeństwu procesów oraz pracowników.

W ciągu pięćdziesięciu lat produkcji w Anwilu wytworzono ponad 30 mln ton nawozów. Obecny, 2021 rok jest symboliczny dla obszaru także z powodu rekordowej miesięcznej produkcji kwasu azotowego, którą pracownicy osiągnęli w marcu. Są też oni na najlepszej drodze do pobicia kolejnego rekordu rocznej produkcji nawozów. Obecny pochodzi z 2008 roku i wynosi 707 700 ton produktów.​​

