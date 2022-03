W Grupie Tauron jest nowa spółka, która ma zająć się inwestycjami w OZE Alert

Farma wiatrowa. Fot.: Tauron

Tauron Zielona Energia to nowa spółka w grupie, która konsoliduje kompetencje w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zielona Energia odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także prowadzić nadzór inwestycyjny nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

– Realizując założenia Zielonego Zwrotu Taurona w zakresie budowanych nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii sięgamy po zdywersyfikowane narzędzia. Stawiamy przede wszystkim na rozwój projektów farm wiatrowych z uzyskanymi już pozwoleniami na budowę, dzierżawę gruntów, wykorzystanie terenów należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych oraz akwizycję aktywów już funkcjonujących instalacji – mówi Patryk Demski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju. – Tauron Zielona Energia, będzie stanowiła odpowiednik jednego okna dla wszystkich podmiotów, planujących podjąć współpracę z Grupą Tauron w zakresie rozwoju nowych projektów OZE – dodaje wiceprezes Taurona.

Powołanie spółki odpowiedzialnej za rozwój nowych mocy zainstalowanych w OZE wynika bezpośrednio z założeń Zielonego Zwrotu Taurona. Strategia ta zakłada znaczące inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w zielonych mocach. – Przed Tauron Zielona Energia stoją ambitne cele związane ze znaczącym zwiększeniem udziału zainstalowanych mocy OZE w miksie wytwórczym Grupy. Tylko do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć ten sukces, nawet w tak wymagającym otoczeniu rynkowym – mówi Wojciech Więcławek, prezes zarządu Tauron Zielona Energia.

Grunt pod budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych

Tauron Zielona Energia kontynuuje proces pozyskiwania gruntów pod budowę nowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Firma skupia się na dzierżawie terenów zlokalizowanych głównie w województwach śląskim, opolskim, małopolskim i dolnośląskim. Chętni do wydzierżawienia gruntów mogą zgłaszać się przez specjalny internetowy formularz. Oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego jak i firm jednoosobowych czy też pozostałych podmiotów gospodarczych i prawnych.

Najbardziej poszukiwane nieruchomości to te o powierzchni minimum5 ha i klasie gruntu IV lub niższej. Dodatkowym atutem będzie bliska lokalizacja sieci średniego napięcia (SN) lub Głównego Punktu Zasilania (GPZ). W zamian firma gwarantuje atrakcyjne warunki dzierżawy, m.in. minimum 25-letni okres trwania umowy i coroczną waloryzację o wskaźnik inflacji.

– Żywotność farmy fotowoltaicznej obliczana jest na około 25 lat, a farmy wiatrowej na 29 lat. Stąd w naszej ofercie znajduje się właśnie taki minimalny okres umowy dzierżawy. Poza waloryzowanym o stopę inflacji wynagrodzeniem dla właściciela, Tauron opłacać będzie także podatek gruntowy i co ważne, po wygaśnięciu dzierżawy, zutylizuje istniejące instalacje fotowoltaiczne – mówi Wojciech Więcławek.

Inwestycje w OZE

W 2019 roku Tauron podwoił moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm w w północnej Polsce. Firma aktualnie dysponuje dziewięcioma takimi elektrowniami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy ponad 380 MW.

Dodatkowo, w grudniu 2020 roku Tauron kupił projekt farmy wiatrowej o docelowej mocy 30 MW. Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składać będzie się łącznie 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Farma planowo wyprodukuje 90 GWh rocznie, co zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną około 35 tysięcy gospodarstw domowych. W czerwcu 2021 roku Tauron kupił też spółkę celową wraz z prawami do projektu budowlanego, której zadaniem jest wybudowanie farmy wiatrowej o łącznej mocy 6 MW. Inwestycja prowadzona jest w gminie Milejewo, powiat elbląski w województwie warmińsko-mazurskim.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze, Tauron równolegle realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu 2020 roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, Tauron uruchomił pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. Program zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron.

W pierwszym kwartale 2021 roku do użytku oddana została elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I o łącznej mocy 6 MW. W styczniu br. zakończono też budowę drugiej instalacji w tej lokalizacji – Choszczno II o mocy 8 megawatów, po jej oddaniu do użytkowania obie farmy fotowoltaiczne osiągną łączną moc 14 MW.

Tauron/Michał Perzyński