W Niemczech będzie mniej biopaliw Alert

Niemcy z powodu wojny na Ukrainie, ale także ze względu na specyficzną dla tego kraju politykę rolną mierzą się z wyzwaniami bezpieczeństwa żywnościowego. Braki w zaopatrzeniu w niektóre artykuły spożywcze, takie jak maka i olej roślinny wywołały w Niemczech dyskusje na temat wykorzystania ograniczonych bardzo w tym kraju i kurczących się gruntów rolnych.

Niemiecka gazeta die Welt cytuje wypowiedź minister środowiska Steffi Lemke na temat zmniejszenia zużycia tak zwanych biopaliw z roślin spożywczych i paszowych – grunty rolne są na całym świecie ograniczone, pilnie potrzebujemy ich do produkcji żywność, jak dramatycznie pokazała nam wojna na Ukrainie. Grunty rolne powinny być wykorzystywane do produkcji żywności, a nie do tankowania. Z wypowiedzią minister Lemke zgadza się także minister rolnictwa Cem Özdemir .

Lemke zwróciła uwagę, że w Niemczech od 2023 roku stosowanie oleju palmowego jako dodatku do paliwa w oleju napędowym nie będzie już uznawane za biopaliwo. Obecnie dodawanych do oleju napędowego w celu złagodzenia bilansu CO2 jest siedem procent produktów z olejów roślinnych a od pięciu do dziesięciu procent bioetanolu, który pochodzi ze zbóż i buraków.

Aleksandra Fedorska