W Niemczech ma powstać druga co do wielkości farma wiatrowa offshore na świecie

W Niemczech za trzy lata zostanie uruchomiona farma wiatrowa offshore o nazwie „Nordlicht”. Turbiny, których liczba wynosi 112 sztuk, będą osadzone 85 kilometrów od wyspy Borkum na Morzu Północnym. Łączna moc tej instalacji podawana jest na poziomie 1,6 GW. Dostawca turbin jest duński producent Vestas. Każda z tych 112 turbin ma moc 15 MW i średnicę 236 metrów oraz wysokość 280 metrów.

Nordlicht był pierwotnie projektem firmy Vattenfall oraz koncernu BASF. Vattenfall zdecydował się przejąć udziały od BASF i zbudować ten projekt na własną rękę. BASF chce natomiast zakupić część wytwarzanej przez Nordlicht energii wiatrowej.

Do 2030 roku Unia Europejska chce posiadać turbiny wiatrowe o łącznej mocy 60 GW. Do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 340 GW. Obecnie jest to zaledwie 32 GW. W Niemczech w 2024 roku mają zostać przyłączone do sieci dwie morskie farmy wiatrowe (Gode Wind 3 i Baltic Eagle) o łącznej mocy 729 MW, a w 2025 roku kolejne duże projekty – „He Dreiht” 960 MW i „Borkum Riffgrund 3” ok. 853 MW.

Handelsblatt / Aleksandra Fedorska