Związkowcy Polskiej Grupy Górniczej przygotowują się do strajku

W Polskie Grupie Górniczej trwa referendum strajkowe. 12 stycznia przy udziale mediatora odbyły rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi i zarządem spółki na temat postulatów płacowych strony społecznej. 1,5 godzinne spotkanie nie przyniosło zbliżenia stanowisk. Strony sporządziły protokół rozbieżności, co otwiera związkom zawodowym drogę do dalszych akcji protestacyjnych.

– Zakończyliśmy mediacje w obecności pani mediator. Spisaliśmy protokół rozbieżności, podpisaliśmy go i robimy swoje. Na kopalniach „idzie” dalej referendum, które kończy się jutro rano. Koło południa będziemy znali wyniki, będziemy wiedzieli, jak załogi się do tego ustosunkowały, a harmonogram działań pozostaje bez zmian. Jutro jedziemy do Warszawy na rozmowy, chociaż nie wiem, po co. Potem będziemy się spotykać z pozostałymi związkami i decydować o dalszych działaniach – powiedział Bogusław Hutek, przewodniczący „Solidarności” w PGG oraz przewodniczący całej górniczej „Solidarności”.

W referendum strajkowym górnicy odpowiadają na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem strajku w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w celu zrealizowania żądań wynikających ze sporu zbiorowego z dnia 14 grudnia 2021 roku”

