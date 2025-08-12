W środę Zachód spotka się by omówić rozmowę Trump-Putin

Donald Trump podczas spotkania prasowego w Białym Domu. Zapowiedział, że podczas piątkowych rozmów z Putinem na Alasce konieczna będzie wymiana terytoriów. Fot.: PAP / EPA / Will Oliver

W piątek odbędzie się na Alasce spotkanie Trump-Putin. Wcześniej europejscy przywódcy zaprosili Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełeńskiego i przedstawicieli NATO na spotkanie, które odbędzie się w środę. Rozmowom przyświecać będzie cel wskazania Rosji granic, których nie powinna przekraczać i presji, jaką Zachód może wywołać przed piątkowym spotkaniem.

Frierdich Merz, kanclerz Niemiec zaprosił Donalda Trumpa do spotkania nadzwyczajnego z przywódcami UE, Wołodymyrem Zełeńskim i przedstawicielem NATO. Spotkanie online ma odbyć się w środę i służyć omówieniu presji, jaką Zachód może wywrzeć na Rosji przed piątkowym spotkaniem oraz granicom, które należy Kremlowi przedstawić. Nie potwierdzono czy Stany Zjednoczone przyjęły zaproszenie.

15 sierpnia prezydenci USA i Rosji spotkają się na Alasce celem omówienia zakończenia wojny.

Rozmowy o Ukrainie bez Ukrainy

– Rosja okupuje dużą część Ukrainy. Zajęła kluczowe terytorium. Postaram się odzyskać część terytorium dla Ukrainy – powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej.

Przekazał, że piątkowe rozmowy z Putinem, będą „spotkaniem zapoznawczym”, a jego celem będzie nakłonienie Putina do zakończenia wojny. Zdaniem Trumpa następne spotkanie może odbyć się w formie trójstronnej, z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim.

Oficjalne stanowisko Kremla mówi, że Putin spotka się z Zełeńskim tylko w ostatnim etapie negocjacji. Do którego „warunki wstępne” nie zostały spełnione. Prezydent Ukrainy stwierdził, że wszelakie ustalenia na Alasce, bez ustaleń z Kijowem, będą „martwymi decyzjami”.

Wymiana terytoriów

Donald Trump podkreślił, że konieczna będzie wymiana terytoriów, nie wskazując jednak jakich ziem ona dotyczy. Jako że Kijów nie rości sobie praw do terenów rosyjskich, oznacza to, że zdaniem Trumpa Ukraina nie wróci do granic przed 2014 roku. Tym samym dojdzie do naruszenia granic suwerennego państwa.

Zełeński przekazał, że wymiana terytoriów nie jest możliwa bez zmian konstytucji. Spotkało się to z niezadowoleniem Trumpa podczas konferencji prasowej.

– Trochę mnie zaniepokoiło, że Zełeński powiedział, że muszę uzyskać zgodę konstytucyjną – powiedział Trump. – Ma zgodę na wojnę i zabijanie wszystkich, ale potrzebuje zgody na wymianę terytoriów. Bo Wymiana terytoriów będzie miała miejsce. Wiem to od Rosji i z rozmów ze wszystkimi – dodał.

Unia Europejska przedstawiła stanowisko, według którego nie zaakceptuje umowy, jeżeli Ukraina tego nie zrobi.

Rozmowa na Alasce, co dalej?

Donald Trump zadeklarował, że po rozmowie z Putinem zadzwoni do Wołodymyra Zełeńskiego i przekaże czy jego zdaniem porozumienie jest możliwe.

– Najpierw do niego zadzwonię. Zadzwonię i później powiem: „powodzenia, walcz dalej” albo „możemy dojść do porozumienia” – powiedział.

Następnie, jeżeli Putin zaproponuje „uczciwą umowę”, to przekaże tę informację europejskim przywódcą.

Zdaniem Kai Kallas, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Putin w rozmowie z Trumpem zamierza „postąpić zgodnie ze starą metodą” i dokonać podziału terytoriów i strefy wpływów.

BBC / Ukraińska Prawda / Guardian