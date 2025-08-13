W TVP w kampanii wyborczej 78 proc. czasu dla polityków miała koalicja rządząca

Od kwietnia do czerwca br. w TVP w likwidacji 78 proc. czasu antenowego poświęconego polityce przypadło przedstawicielom koalicji rządzącej. W Polskim Radiu w likwidacji też dominują politycy ugrupowań rządzących – wynika z danych udostępnionych przez KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała aanalizę czasu antenowego dla polityków w mediach publicznych od kwietnia do czerwca 2025 roku, czyli w ostatniej fazie prezydenckiej kampanii wyborczej.

TVP w likwidacji

214 godzin i 42 minuty, czyli 78 procent czasu antenowego – tyle czasu poświęcono w TVP politykom tworzącym koalicję rządową (m.in. PO, PL2050, PSL, Lewica). W tym samym okresie partie opozycyjne (m.in. PiS i Konfederacja) były pokazywane łącznie przez 60 godzin i 12 minut, co stanowi 22 procent tzw. politycznego czasu antenowego w Telewizji Polskiej w likiwdacji.

W 2024 roku w TVP rządzący mielii 54 procent czasu antenowego, a opozycja 46 procent.

Polskie Radio w likwidacji

Polskie Radio poświęciło 56 godzin i 55 minut, czyli 65 procent czasu na politykę, partiom koalicyjnym. 31 godzin i 11 minut, czyli 35 procent PR przeznaczyło na partie opozycyjne.

W zestawieniu z 2024 rokiem, w II kwartale br. w Polskim Radiu w likwidacji opozycja miała o 5 procent mniej czasu antenowego.

łoz