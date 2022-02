W tym roku na świecie ma przybyć 220 GW nowych mocy z OZE, ale prognozy zwiastują spowolnienie Alert

fot. Pixabay

W 2022 roku łączna moc odnawialnych źródeł energii ma zwiększyć się o 220 GW, przy inwestycjach przekraczających 300 miliardów dolarów łącznie na energetykę słoneczną i wiatrową. Rozwój OZE może jednak niebawem przyhamować z powodu opóźniania inwestycji w wielu miejscach na świecie.

Rozwój OZE w 2022 roku

Według analizy Rystad Energy, przyrost mocy OZE wzrośnie o 38 GW w 2022 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem, co wspiera polityka energetyczna wielu państw, w szczególności po szczycie klimatycznym COP26. Roczne inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe wzrosną do ponad 300 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 20 procent w porównaniu do 240 miliardów dolarów w zeszłym roku. Wynika to głównie z rosnących inwestycji w fotowoltaikę, które z roku na rok mają wzrosnąć o 18 procent, z 117 miliardów do 138 miliardów dolarów.

W rezultacie fotowoltaika i energetyka wiatrowa dominują w prognozowanych przyrostach mocy – razem stanowią one 85 procent nowych inwestycji w OZE. – Pomimo rekordowych przyrostów mocy produkcyjnych w 2022 roku nie wszystkie perspektywy są pozytywne. Projekty, które mają rozpocząć budowę w tym roku, będą musiały liczyć się z trudnymi warunkami ekonomicznymi, opóźnieniem, a nawet ryzykiem anulowania. Na przykład rosnące ceny stali już mają wpływ na projekty wiatrowe na lądzie, a deweloperzy fotowoltaiki na skalę użytkową obawiają się rosnących cen surowców, sygnalizujących potencjalny spadek przynajmniej w pierwszej połowie roku – powiedział Gero Farruggio, szef badań nad OZE z Rystad Energy.

Rystad Energy/Michał Perzyński