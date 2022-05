Wacławski: Fuzja z PKN Orlen przesunęła w czasie publikację strategii PGNiG Alert

Wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski. Fot. BiznesAlert.pl

Wiceprezes ds. finansowych PGNiG Przemysław Wacławski powiedział podczas tegorocznej konferencji Gazterm, że fuzja z PKN Orlen wpłynęła na przesunięcie terminu publikacji strategii. – Obecnie głównym elementem, na którym będziemy budować naszą działalność, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w długim okresie – zaznaczył.

Zdaniem Wacławskiego, PGNiG w obecnych okolicznościach musi działać w sposób praktyczny. – Po pierwsze, musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli mówimy o REPowerEU to punkt o zerwaniu z zasobami z Rosji możemy odhaczyć. Rozumiemy cel dotyczący odnawialnych źródeł energii. My jako PGNiG chcemy budować kompetencje do magazynowania wodoru w Polsce, wykorzystując m.in kawerny solne – podkreślił.

– Pracujemy również nad wtłaczaniem różnych gazów do gazu ziemnego do naszych sieci dystrybucyjnych. Mamy zbudowaną sztuczną siec gazowniczą, na której testujemy mieszanki, proporcje itp. To co jednak trzeba mocno podkreślić. Transformacja energetyczna w Polsce nie uda się bez udziału gazu. Zastąpienie węgla w Polsce będzie wymagało dużych ilości gazu. W krótkim okresie zapotrzebowanie na gaz może spaść ze względu na wysoką cenę, jednak w średnim i długim okresie zużycie będzie rosnąć – dodał.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura