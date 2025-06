Polskie firmy walczą z zagranicą, a ta ma tanią energię. „Ceny to problem”

Rząd planuje ustabilizować ceny energii dla przemysłu energochłonnego na poziomie 250 zł/MWh. W obliczu rekordowych stawek za prąd i rosnących kosztów produkcji, przedsiębiorcy już wcześniej apelowali o szybkie reformy w tej sprawie. Branża ostrzega przed narastającym problemem rosnących cen i wskazuje, że polskie podmioty konkurują z zagranicznymi firmami, które mają dostęp do tańszej energii.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje wesprzeć branże energochłonne, proponując ustawę mającą na celu ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zapowiedział ustabilizowanie cen na poziomie 250 zł/MWh (58 euro/MWh), co ma kluczowe znaczenie dla sektorów takich jak ceramika, cement, metalurgia i szkło, borykających się z niestabilnymi kosztami energii.

– Naszym celem jest to, aby przede wszystkim cenę energii dla sektora energochłonnego ustabilizować, bo to jest dzisiaj największy kłopot. Nasz cel dla sektora energochłonnego to jest 250 zł za megawatogodzinę (MWh) w miejsce 490 zł za MWh, które obowiązują dzisiaj. To jest propozycja, która będzie gwarantowała konkurencyjność dla tych firm – oświadczył na konferencji prasowej Paszyk.

Ile to będzie kosztować?

Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros poinformował, że wprowadzenie limitu będzie kosztować budżet państwa ok. 1,5 mld zł (349 mln euro) rocznie i ma obowiązywać przez pięć lat. Resort dąży do szybkiego wdrożenia mechanizmu stabilizacji cen.

– To znaczy obniżamy cenę energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energochłonnego, ale w zamian podejmowane są inwestycje właśnie w odnawialne źródła energii – powiedział.

Byłby to – jak zauważył Jaros – drugi tego rodzaju system w Unii Europejskiej, po rozwiązaniu wprowadzonym we Włoszech.

Ministerstwo Klimatu przypomina, że do 30 czerwca przedsiębiorcy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej, są zobowiązani do złożenia stosownej informacji u swoich sprzedawców energii. Brak jej przekazania może skutkować korektą rozliczenia za energię.

Obowiązek ten dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które korzystały z ceny maksymalnej ustalonej na poziomie 693 zł za megawatogodzinę.

Polska z drogą energią

Pod koniec ubiegłego roku Polska zajmowała drugie miejsce na świecie pod względem najwyższych cen energii elektrycznej dla przemysłu – wśród kilkudziesięciu analizowanych krajów, stawka wynosiła 0,385 dolara za kilowatogodzinę. Wysokie koszty energii zmuszają zagraniczne przedsiębiorstwa do przenoszenia produkcji do państw o korzystniejszych warunkach energetycznych, co skutkuje redukcją miejsc pracy i osłabieniem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, ostrzega przed narastającym problemem rosnących cen energii, które – według prognoz – mogą wzrosnąć o 25 procent do 2028 roku. Dodatkowym obciążeniem dla polskiego przemysłu będą zmiany w unijnym systemie handlu emisjami, które wejdą w życie od 2026 roku.

– Polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi firmami, które mają dostęp do znacznie tańszej energii. W dodatku mamy coraz mniej czasu na zmianę tej sytuacji – podkreśla Kaliś.

Michał Orłowski z Tauron Polska Energia podkreśla, że kluczowego znaczenia nabiera dziś efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz transformacja w kierunku źródeł odnawialnych. Rosnące koszty energii – szczególnie w branżach takich jak przemysł chemiczny czy stalowy – wymuszają modernizację i zwiększone nakłady na rozwój OZE.

Orłowski zaznacza, że przyszłość przemysłu zależy od jego zdolności do elastycznego działania, korzystania z tańszych źródeł energii oraz inwestowania w systemy magazynowania.

Polski przemysł generuje 20 procent krajowego PKB.

Tomasz Winiarski