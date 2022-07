Akcjonariusze Orlenu zagłosowali za fuzją z Lotosem Alert

Uchwała w sprawie połączenia Lotosu i PKN Orlen została przyjęta podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu, które odbyło się 21 lipca 2022 roku w Płocku.

Fot. Jędrzej Stachura

Fuzja Orlen-Lotos

Za połączeniem zagłosowało 98,7 procent akcjonariuszy (300 532 564 akcji). PKN Orlen zapewnia, że po połączeniu aktywa rafineryjne Lotosu będą nadal zlokalizowane w Gdańsku, również wpływy z podatków oraz miejsca pracy pozostaną na Pomorzu.

– To nie jest tylko kolejny krok, to jest ten jeden z najważniejszych. Głosowali właściciele i choćbyśmy nie wiem ile zgód oraz pozwoleń otrzymali, to była trudna droga. To był nieprawdopodobnie trudny proces, na początku nie dawano nam żadnych szans, a dzisiejsze głosowanie temu przeczy – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z dziennikarzami.

– Znalezienie się w tym miejscu wymagało pokonania wielu przeszkód. Dzięki determinacji, silnemu zespołowi, przekonaliśmy akcjonariuszy. Oni znają rynki europejskie i światowe. Gdyby ten proces nie miał uzasadnienia ekonomicznego, oni by za tym nie zagłosowali. Pokazaliśmy im politykę krótko, średnio i długoterminową. To jest historyczny moment, w którym ponad 98 procent akcjonariuszy obu stron wyraziło zgodę na fuzję. To dobrze wróży transformacji energetycznej i inwestycjom. Stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym koncernem tej części Europy – zaznaczył.

Daniel Obajtek dodał, że ostateczny termin rejestracji połączenia zależy od sądu. – Dokonamy wszelkich starań, aby tak się stało i wówczas będziemy mogli mówić o pełnej fuzji – powiedział.

Prezes PKN Orlen odniósł się również do kwestii Rafinerii Gdańskiej. – Produkcja związana z petrochemią i rafinerią jest w pełni zabezpieczona. Jesteśmy bezpieczni jeśli chodzi o gaz. Analizujemy kierunki, również w perspektywie połączenia z PGNiG. Koncern multienergetyczny będzie mocnym punktem, który będzie atrakcyjny w tej części Europy – zakończył.

20 lipca 2022 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego jej majątku na Orlen w zamian za akcje nowej emisji.

Kolejny etap to przyłączenie PGNiG

Kolejnym etapem tworzenia koncernu multienergetycznego jest fuzja z jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo). Do połączenia ma dojść jak najszybciej, co potwierdza prezes PKN Orlen. – Chcemy ten proces przeprowadzić jak najszybciej, gdyż multinergetyczny koncern będzie miał zupełnie inną pozycję jeśli chodzi o partnerów do negocjacji w zakresie ropy i gazu – powiedział Daniel Obajtek. Oficjalny termin fuzji z PGNiG ustalono na czwarty kwartał.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura/Maria Andrzejewska