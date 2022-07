Warszawa szykuje się do reglamentacji energii na wypadek problemów. PGNiG Termika uspokaja Alert

Business Insider ostrzega, że Warszawę mogą czekać niedobory energii przez kryzys energetyczny, więc ratusz podejmuje działania na rzecz reglamentacji dostaw w razie problemów. Władze Warszawy zostały ostrzeżone przez operatora sieci Stoen Operator. PGNiG Termika zapewnia, że nie zabraknie ciepła ani energii z jej elektrociepłowni.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

Pojawił się także wątek dostaw ciepła od PGNiG Termika. – Sytuacja jest poważna. Przygotowujemy się na różne scenariusze związane z ograniczeniami w poborze energii elektrycznej – mówi Robert Bański, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy cytowany przez BI.

Zapytaliśmy PGNiG Termika o stanowisko w tej sprawie. – PGNiG Termika, która zapewnia prąd, ciepłą wodę i ogrzewanie dla większości mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest poważną i odpowiedzialną firmą. Po naszej stronie nie ma obecnie żadnych zagrożeń dla ciągłości dostaw. Nie ma więc powodów, by warszawiacy mieli się obawiać, że zabraknie im prądu w gniazdkach czy ciepłej wody w kranie. Powtórzę to jeszcze raz i dobitnie – na pewno nie z naszego powodu. Pozostaje mieć nadzieję, że w innych obszarach aglomeracja warszawska jest przygotowana równie dobrze jak my – zapewnia Jakub Kowaleczko, członek zarządu Termiki. – Jesteśmy największym producentem ciepła sieciowego w Polsce. Przygotowania do każdego sezonu grzewczego rozpoczynają się z dużym wyprzedzeniem i są procesem ciągłym. Można powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy już przygotowani na kolejny sezon grzewczy – dodaje.

– Jeśli chodzi o dostawę surowców mamy gwarancje wynikające z kontraktów. Istotne zabezpieczenia zawiera też przyjęta niedawno ustawa od dodatku węglowym. Od dawna korzystamy z polskiego paliwa więc problem luki po węglu rosyjskim u nas po prostu nie występuje – mówi rozmówca BiznesAlert.pl. – Jedyne co może się wydarzyć to niespodziewane awarie, których nigdy nie można wykluczyć. Na ich ewentualne wystąpienie jesteśmy przygotowani – dodaje.

Wojciech Jakóbik