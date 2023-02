Wasiłek: PGE chce realizować zamrożone projekty wiatrowe po liberalizacji zasady 10H Energetyka

Mamy nadzieję, że po liberalizacji ustawy odległościowej będziemy mogli realizować nasze zamrożone projekty lądowych farm wiatrowych – powiedział wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Ryszard Wasiłek podczas konferencji EEC Trends.

Wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek na EEC Trends. Fot. Michał Perzyński

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne, co pokazały lata pandemii i wojny. My jako PGE dostosowujemy strategię do zmieniającego się rynku po dwóch kryzysach. Dzisiaj pracujemy nad nową strategią. W poprzedniej założyliśmy neutralność klimatyczną do 2050 roku. Wraz z utworzeniem NABE bardzo zmieni się PGE. Dzisiaj w strategii mamy 3000 MW w farmach słonecznych, liczymy, że w tym roku otrzymamy pozwolenie na budowę 250 MW. W naszej strategii przewidujemy budowę ponad 6 GW w offshore. Chcemy rozszerzyć nasz program budowy morskich farm wiatrowych zgodnie z aktualizacją PEP2040. Mamy nadzieję, że po liberalizacji ustawy odległościowej będziemy mogli realizować nasze zamrożone projekty lądowych farm wiatrowych. Realizujemy też projekty gazowe – budujemy bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra, podpiszemy też umowę na budowę nowego bloku gazowego w Rybniku – powiedział Ryszard Wasiłek.

– Musimy mieć w podstawie źródła jądrowe. Energetyka odnawialna będzie uzupełniała bezpieczeństwo kraju. Jeśli chodzi o wodór, będzie on produkowany w momentach, kiedy będziemy mieć nadwyżki energii – dodał wiceprezes PGE.

Opracował Michał Perzyński