Polska chce dokonać transformacji, ale oczekuje solidarności (RELACJA)

Podczas webinaru zorganizowanego przez Energy Post, wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński i wiceprezes PGE ds. regulacji Wanda Buk mówili o wyzwaniach stojących przed polską transformacją energetyczną.

– Trzeba pamiętać, że wyższe cele klimatyczne oznaczają więcej inwestycji. Komisja Europejska obliczyła, że aby spełnić cel na 2030 rok, potrzebne będzie 4 biliony euro inwestycja. Polska stworzyła drogę do stworzenia niskoemisyjnej gospodarki. W ciągu dwóch dekad chcemy stworzyć nowy, niskoemisyjny system energetyczny. Patrząc na to, jak obecnie funkcjonuje system EU ETS, to z naszej perspektywy zamiast pobudzać inwestycje w technologie niskoemisyjne, raczej wyczerpuje zasoby finansowe. Może stanowić to problem dla przedsiębiorstw bazujących na paliwach kopalnych – powiedział wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński.

Jesteśmy jedną z największych firm energetycznych w Polsce i chcemy być częścią transformacji energetycznej. Nasza strategia zakłada, że w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną. Wyznaczając ambitne cele klimatyczne, powinniśmy pamiętać o europejskiej solidarności. Wyzwania stoją także przed innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które potrzebują zwiększania funduszy. W innym razie będzie trudno znaleźć środki na inwestycje. Mamy nadzieję, że Unia Europejska będzie pamiętać o potrzebie solidarności – powiedziała wiceprezes PGE ds. regulacji Wanda Buk.

Opracował Michał Perzyński