Węgiel z USA, Kolumbii i… Polski trafia na Ukrainę Alert

Budynek ministerstwa energetyki Ukrainy / fot. BiznesAlert.pl

Do portu Jużnyj nieopodal Odesy przybył pierwszy z siedmiu masowców zakontraktowanych z ładunkiem węgla z USA i Kolumbii. Dostawa ta jest realizowana jest dla koncernu energetycznego DTEK, należącego do Rinata Achmetowa. Koncern sprowadza również węgiel z Polski.

Masowiec Singapore Eagle przetransportował na Ukrainę ponad 60 tys. ton węgla. Był to pierwszy ładunek węgla sprowadzonego przez DTEK na Ukrainę z Ameryki. Kolejne dwa – Johny Cash i Saphira mają przybyć wkrótce. Dostawy dla DTEK mają jednak być skierowane do państwowego koncernu Centrenegro.

DTEK zakontraktował siedem partii węgla – pięć z USA i dwie z Kolumbii w ilości od 40 do 75 tys. ton. Łącznie drogą morską na Ukrainę trafić ma 470 tys. ton węgla do stycznia 2022 roku. W tym czasie DTEK chce sprowadzić 900 tys. ton wliczając w to dostawy z Polski i Kazachstanu.

Na Ukrainie trwa kryzys energetyczny ze względu na niedostateczną ilość węgla energetycznego i wysokie ceny gazu.

Unian/Mariusz Marszałkowski