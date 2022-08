PGE odradza nerwowe zakupy węgla, bo ma go nie zabraknąć Alert

Węgiel będzie sukcesywnie docierał na nasz rynek, dlatego pragnę uspokoić klientów, by nie kupowali tego surowca w pierwszym okresie. Zapewniam, że węgiel będzie systematycznie dostarczany przez cały okres jesienno-zimowy – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam.

Węgiel. Fot. Flickr

– Wojna na Ukrainie, którą wywołał Władimir Putin, spotkała się z ostrą reakcją polskiego rządu oraz zakaz importu węgla z Rosji. Dostaliśmy polecenie od premiera RP, by szczególnie wspomóc ciepłownie we wschodniej części Polski, które zaopatrywały się w węgiel ze Wschodu. Jako PGE byliśmy i jesteśmy zabezpieczeni na okres zimowy – wyjaśnił Wojciech Dąbrowski w odniesieniu do unijnego embargo na dostawy węgla z Rosji poprzedzonego wcześniejszym zakazem w Polsce cytowany przez Radio Maryja.

Polska porzuciła dostawy węgla z Rosji i sprowadza go drogą morską z całego świata. Rząd informował o zakontraktowaniu 7 mln ton węgla, które przewyższają lukę szacowaną na 5 mln ton. Wyzwanie to dostawy przez porty i z użyciem kolei ze względów logistycznych.

Radio Maryja/Wojciech Jakóbik