Węgry blokują unijne embargo naftowe Alert

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej nie byli w stanie przyjąć szóstego pakietu sankcji zawierającego częściowe embargo na ropę z Rosji ze względu na opór Węgier, które oczekują kolejnych ustępstw. Rozmowy będą kontynuowane drugiego czerwca.

– Ambasadorowie mieli już rano przygotowany tekst do zatwierdzenia, precyzujący szczegóły techniczne i prawne dotyczące embarga na import ropy z Rosji. Ale po rozpoczęciu dyskusji na ten temat, ku zaskoczeniu wielu, ambasador Węgier zażądał wykreślenia z szóstego pakietu sankcyjnego zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarchy Cyryla – donosi Beata Płomecka z Informacyjnej Agencji Radiowej. – Czarna, unijna lista jest jednym z elementów szóstego pakietu. Wpisanie na nią oznacza zablokowanie majątku w Europie. W projekcie wniosku o objęcie Cyryla sankcjami napisano, że jest jednym ze znaczących zwolenników rosyjskiej napaści na Ukrainę i przedstawia ją jako wojnę ze złem. Jednak Węgry, kolejny już raz, nie chcą się zgodzić na objęcie sankcjami Cyryla.

– Ponadto – jak dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka – Węgry zażądały kolejnych ustępstw w sprawie embarga na import ropy i wydłużenia z pół roku do trzech lat możliwości sprzedaży na inne rynki produktów rafineryjnych z rosyjskiej ropy. Większość ambasadorów, w tym przedstawiciel Polski, uznała, że to złamanie politycznych ustaleń ze szczytu, nie zgodziła się na żądania Węgier i spotkanie zakończono. Prezydent Francji, kierującej pracami Unii, prawdopodobnie próbuje nakłonić premiera Węgier do wycofania żądań – czytamy w komunikacie.

Kolejne pakiety sankcji unijnych to odpowiedź na atak Rosji na Ukrainę i kolejne zbrodnie wojenne popełniane przez siły zbrojne Rosjan. Embargo naftowe z wyłączeniem Ropociągu Przyjaźń miało pozbawić Rosjan 90 procent sprzedaży ropy w Europie, uderzając w ich budżet zależny w dwóch trzecich od sprzedaży węglowodorów.

Informacyjna Agencja Radiowa