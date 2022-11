Węgry zgodzą się na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO Alert

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Węgrzy zgodzą się na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO na początku 2023 roku. Dowiedział się o tym podczas rozmowy z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Grafika: Michał Perzyński

Węgierski parlament zamierza ratyfikować umowy akcesyjne Finlandii i Szwecji do NATO na początku 2023 roku. Premier Węgier Viktor Orban powiedział o tym premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przy okazji spotkania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

– Zwróciłem się do pana premiera Viktora Orbana z prośbą o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. I usłyszałem obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w przyszłym roku, a to jest nieco ponad miesiąc później, ona nastąpi – powiedział Morawiecki, cytowany przez RIA Novosti.

Porozumienia o przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO podpisało już 28 państw. Jedynie Węgry i Turcja nie wyraziły jeszcze zgody. Media twierdzą, że rząd turecki najprawdopodobniej nie podpisze wniosku o przyjęcie przed końcem roku.

Kommersant/Jędrzej Stachura