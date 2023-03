USA zastąpią Rosję przy dostawach paliwa jądrowego do Czech i celują w region z pomocą Polski Alert

Amerykański Westinghouse zastąpi Rosjan przy dostawach paliwa jądrowego do Elektrowni Dukovany w Czechach. Mierzy w cały region, a pomoże mu współpraca z Polską.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Państwowy CEZ podał, że Westinghouse rozpocznie dostawy paliwa jądrowego do Dukovanów w 2024 roku zastępując rosyjski TVEL, spółkę-córkę Rosatomu. Ma to być odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainę rozpoczętą w 2022 roku. Rosjanie i Chińczycy (CNG) zostali wykluczeni z przetargu na dostawę paliwa ze względów bezpieczeństwa.

Co ciekawe, Westinghouse będzie także dostarczał paliwo jądrowe do Elektrowni Temelin w Czechach we współpracy z francuskim Framatome. Oznacza to, że południowy sąsiad Polski porzuci paliwo rosyjskie w przyszłym roku, dając większą swobodę polityczną, na przykład w rozmowie o sankcjach wobec Rosatomu proponowanych przez Polaków.

– Występujący obecnie niedobór surowców energetycznych skłonił rządy wielu państw do ponownego przeanalizowania przyjętej strategii zaopatrywania się w energię elektryczną. Wzrost cen gazu i uzależnienie od jednego globalnego dostawcy wywołały trudności na wielu rynkach, zwłaszcza Europy Wschodniej. Promowanie efektywności energetycznej i przejścia na nowe, niskoemisyjne źródła energii jądrowej zdaje się być impulsem ku bezpiecznym dostawom energii – tłumaczy Westinghouse Polska. – Dzięki doświadczeniu Westinghouse w produkcji paliwa VVER i olbrzymim możliwościom operacyjnym, firma jest liderem w zakresie dostaw paliwa jądrowego. Nasza przez lata rozwijana strategia nabrała tempa w obliczu rosnącego zapotrzebowania rynkowego, wynikającego z wydarzeń takich jak wojna w Ukrainie. Nie ustajemy w wysiłkach na rzecz zapewnienia alternatywnych źródeł zaopatrzenia w paliwo. Obecnie oferujemy zespoły paliwowe VVER-1000, a także rozwijamy w szybkim tempie produkcję paliwa VVER-440.

– Paliwo nowej generacji VVER-440 jest wynikiem współpracy zakładów Westinghouse w Västerås w Szwecji z Enusa i ich zakładami w Juzbado w Hiszpanii. Porozumienie ma na celu osiągnięcie najlepszej wydajności i solidności w zakresie inżynierii, serwisu i licencjonowania elektrowni. Działamy wspólnie na rzecz zapewnienia jeszcze wyższego bezpieczeństwa energetycznego. Jako dwaj solidni zachodnioeuropejscy dostawcy zamierzamy dowieść naszego zaangażowania w tym szczególnie trudnym dla gospodarki momencie, poprzez dostarczanie alternatywnego paliwa dla 16 reaktorów w Europie, które obecnie pracują na paliwie VVER-440 – przekonuje Westinghouse.

Wynikiem tych działań jest podpisanie umowy z: ukraińskim Energoatomem, na dostawę paliwa jądrowego VVER do jego wszystkich reaktorów jądrowych, fińskim Fortum, na opracowanie, udzielenie licencji i dostawę paliwa VVER-440, elektrownią jądrową Kozłoduj w Bułgarii i ČEZ w Czechach, na dostawę paliwa VVER-1000.

– Dzięki dużemu potencjałowi produkcyjnemu zespołów paliwowych VVER w fabryce paliwa jądrowego Westinghouse w Västerås w Szwecji, jesteśmy gotowi wyprodukować najlepszej klasy paliwo jądrowe dla wszystkich reaktorów typu VVER na całym świecie, co przyczyni się do osiągnięcia bezpieczeństwa i dywersyfikacji energetycznej w tych krajach oraz przybliży nas do świata wolnego od zanieczyszczeń pochodzących z emisji CO2 – twierdzi Westinghouse w Polsce.

Paliwo jądrowe od Westinghouse ma także zasilać pierwszą elektrownię jądrową budowaną w jego technologii AP1000 na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Polacy goszczą także Centrum Usług Wspólnych Westinghouse w Krakowie, które w przyszłości ma obsługiwać projekty tej firmy w regionie.

Westinghouse/Wojciech Jakóbik