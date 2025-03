Wiceminister spraw zagranicznych: liczę na to, że Ukraina dojdzie do porozumienia z USA

Liczę na to, że Ukraina dojdzie do porozumienia z USA – powiedział PAP wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Jego zdaniem, nie ma szans na stabilne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy bez Stanów Zjednoczonych. Wyraził przekonanie, że Polska będzie uczestniczyła aktywnie w procesie odbudowy Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę wieczorem, że jest gotów, by podpisać z USA umowę o eksploatacji ukraińskich złóż mineralnych. Wyraził też nadzieję, że jego relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem mogą zostać odbudowane.

Szejna zapytany w Toruniu przez PAP, czy jest możliwy powrót do rozmów USA-Ukraina w tej sprawie odpowiedział, że odpowie na to pytanie, gdy usłyszy odpowiedź strony amerykańskiej.

– To nie Polska jest krajem, który podpisuje tę umowę. Polska jest krajem, który Ukrainę bezwarunkowo wspiera od samego początku do samego końca, czyli do momentu pokoju – oświadczył wiceszef MSZ.

Czas na odpowiedź z Waszyngtonu

– Nie przywiązuję nadmiernej, emocjonalnej spostrzegawczości ws. tego, co wydarzyło się w Gabinecie Owalnym. Widziałem wiele negocjacji w historii świata, Europy, a w niektórych sam uczestniczyłem, które były bardzo nieprzyjemne dla stron, a kończyły się sukcesem – podkreślił Szejna.

Wiceszef MSZ został zapytany przez PAP podczas odbywającej się w Toruniu konferencji Welconomy Forum także o to, czy Polska, tak jak Stany Zjednoczone, myśli już o procesie odbudowy Ukrainy i partycypacji w nim.

– Polska chciałaby być obecna w procesie odbudowy Ukrainy i będzie w tym procesie obecna, bo mamy know-how, świetnych przedsiębiorców, pewne koncepcje. Dzisiaj jednak jesteśmy w trochę innym momencie. Aby rozmawiać o odbudowie Ukrainy najpierw należy doprowadzić do sprawiedliwego pokoju. Do pokoju stabilnego. Ten pokój musi być zagwarantowany przez UE i USA. Jesteśmy o krok przed tym. Gdy to się zdarzy, to możemy rzetelnie rozmawiać o odbudowie. Nic nie może się jednak odbywać bez Ukrainy, nie można rozmawiać o Ukrainie bez niej. Liczę na to, że Ukraina dojdzie do porozumienia z USA, bo nie ma szans na stabilną gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy bez Stanów Zjednoczonych – ocenił Szejna.

Biznes Alert / PAP