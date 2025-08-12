Najważniejsze informacje dla biznesu

Więcej gazu w Rybniku. Będzie miał drugą elektrownię gazową

Autor: Jędrzej Stachura12 sierpnia, 2025, 11:35
Elektrownia Rybnik. Fot. PGE GiEK

Polska Grupa Energetyczna zbuduje drugą elektrownię gazową w Rybniku. Plan zakłada budowę szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW, która dostarczy energię elektryczną w okresach największego zapotrzebowania na prąd. Jednostka ma być gotowa w 2029 roku.

PGE wybuduje nową szczytową elektrownię gazową w Rybniku. Spółka uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 2029 rok.

Więcej gazu i stabilizacja systemu

– Zgodnie z nową strategią Grupy PGE w perspektywie najbliższych 10 lat planujemy wybudować 10 GW mocy w elektrowniach gazowych, z czego 6 GW w technologii OCGT, czyli w otwartym cyklu turbiny gazowej. Pierwszą inwestycją w tej technologii będzie blok szczytowy o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Będzie on służył do stabilizacji pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym coraz większy udział ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest to już druga inwestycja gazowa w Rybniku – pierwsza, składająca się z bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW, zostanie uruchomiona na przełomie 2026 i 2027 roku – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE.

Przetarg projektowo-budowlany elektrowni gazowej szczytowej (OCGT) w Rybniku został ogłoszony 11 sierpnia 2025 roku. Obejmuje on 12-letni serwis wybudowanej elektrowni – informuje spółka.

Elektrownia szczytowa gazowa to rodzaj jednostki, która wykorzystuje gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest dostawa energii w okresach szczytowego zapotrzebowania na prąd. W założeniu ma służyć stabilizacji systemu elektroenergetycznego.

