Japonia jest drugim na świecie największym importerem skroplonego gazu ziemnego (LNG), a surowiec ten stanowi ważne źródło energii dla tego azjatyckiego państwa. W ostatnich miesiącach pojawiają się doniesienia o planowanym przez Japonię zwiększeniu importu LNG z USA. Kwestia ta ma jednak nie tylko podłoże energetyczno-gospodarcze, a również polityczne.

Jednym z największych problemów Japonii, z którym państwo to zmaga się od dekad, jest brak własnych surowców naturalnych i konieczność ich importu dla rozwoju gospodarki i funkcjonowania państwa. Kraj Kwitnącej Wiśni przekonał się o tym szczególnie boleśnie podczas II wojny światowej. Obecnie Japonia nadal importuje większość źródeł energii, a LNG zajmuje tu centralne miejsce. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej za 2023 rok, gaz ziemny odpowiada bowiem za 21 procent całkowitego zużycia energii oraz jest najważniejszym źródłem energii elektrycznej – 33 procent (zdecydowana większość gazu używanego przez Japonię to LNG).

Japonia sprowadza ponad 95 procent wykorzystywanego przez siebie gazu ziemnego, a najwięksi dostawcy LNG do Japonii to: Australia (ok. 38 procent importu), Malezja (ok. 15 procent), USA (ok. 10 procent) oraz Rosja (ok. 9 procent). Szczególnie znaczenie ma import ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie z terytorium amerykańskiego, a dokładnie z Alaski, w 1969 roku dostarczono po raz pierwszy na wyspy japońskie LNG. Co ważniejsze jednak, LNG stał się jednym z głównych tematów rozmów japońsko-amerykańskich od objęcia przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Rekordowy import LNG

W lutym 2025 roku po spotkaniu w Waszyngtonie między japońskim premierem Shigeru Ishibą a Donaldem Trumpem, amerykański prezydent powiedział na konferencji prasowej, że Japonia zacznie wkrótce import rekordowych ilości skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, jak również że oba państwa pracują nad wspólnym przedsięwzięciem związanym z gazem i ropą na Alasce. W kolejnych miesiącach, strona japońska także wyrażała otwarcie zainteresowanie zacieśnieniem współpracy energetycznej i zwiększeniem dostaw LNG z USA do Japonii.

Zwiększenie importu gazu ziemnego z USA mogłoby przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Japonii oraz stabilności długoterminowego wzrostu gospodarki japońskiej. Organizacja ds. Międzyregionalnej Koordynacji Operatorów Systemów Przesyłowych, czyli japońska instytucja kontrolująca podaż i popyt na energię elektryczną w Japonii, podkreśliła niedawno, że przewiduje wzrost zapotrzebowania na elektryczność do 2050 roku o nawet 40 procent w porównaniu z 2019 rokiem. Silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną będzie związany z rozwojem centrów obsługujących sztuczną inteligencję oraz budową fabryk półprzewodników. Według tej samej organizacji, niedobory energii mogą się pojawiać nawet w przypadku wzrostu produkcji elektryczności przez zmodernizowane reaktory jądrowe czy elektrownie cieplne.

W tym kontekście, kluczowe może okazać się zabezpieczenie dodatkowych dostaw LNG, który jest głównym źródłem produkcji elektryczności w państwie. W tym kierunku działa obecnie spółka Tokyo Gas, czyli największy dystrybutor gazu ziemnego w Japonii, prowadząc rozmowy w sprawie dostaw z amerykańskimi koncernami oraz zwiększając własne wydobycie gazu w USA. Z kolei JERA – największa japońska spółka energetyczna – już porozumiała się z amerykańskimi przedsiębiorstwami w sprawie nowych kontraktów na zakup LNG. Chce ona w ten sposób zdywersyfikować źródła swoich dostaw i zredukować dominację Azji i Australii w swoim portfolio importu. Według doniesień mediów, japońskie spółki chcą zawrzeć kontrakty na import surowca nawet po 2050 roku.

Rozmowy japońsko-amerykańskie dotyczą także projektu Alaska LNG, czyli ambitnego projektu Stanów Zjednoczonych zakładającego wzrost eksportu gazu ziemnego z Alaski do Japonii, Korei Południowej i Tajwanu poprzez transport nowym gazociągiem o długości 1300 kilometrów oraz statkami. Inicjatywa ta stanowi realizację jednego z kluczowych założeń polityki energetycznej Donalda Trumpa, zakładającej zwiększenie eksportu amerykańskich surowców. USA chcą włączyć azjatyckich partnerów do projektu budowy gazociągu, a Japonia rozważa dołączenie do przedsięwzięcia już od kilku miesięcy. Istnieją jednak obawy co do kosztów. Warto podkreślić, że projekt gazociągu nie jest żadną nowością, sięgając kilku dekad wstecz – nigdy nie został jednak wdrożony z uwagi na kwestie finansowe. Teraz ma on kosztować 44 miliardy dolarów, co, zdaniem prezesa Tokyo Gas Takashi Ushidy, dwukrotnie przewyższa tradycyjne nakłady inwestycyjne na tego typu projekty.

LNG a polityka

Zarówno dla Tokio, jak i Waszyngtonu, kwestia LNG ma wymiar ekonomiczny. Niemniej, jednakowo ważne, o ile nawet nie ważniejsze, jest podłoże polityczne. Administracja Donalda Trumpa nałożyła na wiele państw wysokie cła, w tym na Japonię, będącą jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych jeszcze z czasów zimnej wojny. Japończycy już odczuwają i boją się dalszego negatywnego wpływu taryf na swoją gospodarkę – cła uderzają szczególnie w japoński przemysł motoryzacyjny i stalowy. Tokio bardzo zależy na wyjęciu japońskich towarów spod amerykańskich ceł i w tym celu zaangażowało się w negocjacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. I tu dochodzi kwestia zakupu amerykańskiego LNG.

Do wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej i zmiany amerykańskiej polityki handlowej względem Kraju Kwitnącej Wiśni rząd japoński próbuje użyć zachęt w postaci obietnic wsparcia amerykańskiego przemysłu stoczniowego czy właśnie zwiększenia zakupów gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. Kwestia LNG jest więc także narzędziem politycznym w rękach Japończyków. Biorąc pod uwagę jednak fakt, że nie osiągnięto nadal między Japonią a USA porozumienia handlowego, a Trump grozi Japonii kolejnymi cłami, można stwierdzić, że dotychczasowe starania Tokio opierające się o import LNG nie przyniosły pożądanego efektu. Z kolei Donald Trump zdaje się używać argumentu ceł, aby wymusić na Japonii i innych państwach zwiększenie importu amerykańskich surowców naturalnych, co wpisuje się w prowadzoną przez niego politykę America First. Używanie ceł jako kart przetargowych w negocjacjach jest znaną już taktyką prezydenta USA i można powiedzieć, że w przypadku sprzedaży LNG do Japonii przynosi już pewne efekty.

Kwestia LNG stała się jednym z centralnych tematów rozmów japońsko-amerykańskich ostatnich kilku miesięcy i pokazuje, jak interesy polityczne, polityka energetyczna i wyzwania gospodarcze przenikają się wzajemnie we współczesnym świecie. Negocjacje wokół LNG mają dla Japonii i USA znacznie nie tylko ekonomiczne, ale także polityczne.

Jakub Witczak, SKN Energetyki