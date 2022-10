Brytyjczycy zwiększą pojemność magazynów gazu o połowę Alert

Brytyjska firma energetyczna Centrica zwiększyła pojemność magazynową Wielkiej Brytanii o 50 procent dzięki ponownemu otwarciu magazynu gazu na południowym obszarze Morza Północnego.

Flagi Wielkiej Brytanii. Źródło: freepik

Centrica ogłosiła w piątek otwarcie magazynu gazu, wyjaśniając, że jest to następstwem zakończenia „znaczących” modernizacji inżynieryjnych. Dwa miesiące temu brytyjski organ regulacyjny, North Sea Transition Authority (NSTA), udzielił firmie Centrica wymaganych zezwoleń i zgód na fazę 1 magazynu gazu, który znajduje się na wschodnim wybrzeżu Anglii, co umożliwi firmie rozpoczęcie magazynowania gazu.

Po nakreśleniu planu zaprzestania działalności w swoim starzejącym się magazynie gazu w czerwcu 2017 roku, Centrica przedstawiając swoje wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku, ujawniła, że pracuje nad projektem magazynu wodoru. Długoterminowym celem firmy jest przekształcenie pola Rough Gas w „największy magazyn w Europie”, zdolny do przechowywania zarówno gazu ziemnego, jak i wodoru. Według zapewnień firmy obiekt ten pomoże zrównoważyć brytyjski rynek gazu, wtłaczając do niego gaz, gdy ceny są niskie, i wprowadzając go z powrotem do brytyjskiej sieci gazowej, gdy popyt jest wyższy.

Offshore Energy/Michał Perzyński