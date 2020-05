Wielka Brytania może obrać twardszy kurs wobec Huawei Alert

Rząd brytyjski przygotowuje się na ewentualność, że Huawei nie będzie w stanie wdrażać sieci 5G w związku z sankcjami ze strony USA. Londyn jest gotowy, by wyłączyć sprzęt Huawei z sieci do 2023 roku. Wcześniej Brytyjczycy planowali ograniczyć udział Huawei w krajowej sieci 5G do 35 procent.

Spór o Huawei

Działania zaplanowane przez Londyn grożą zwiększeniem napięcia w stosunkach z Chinami, ale przedstawiciele rządu zapewniają, że są gotowi na taką możliwość i chcą przyjrzeć się wpływowi sprzętu Huawei na bezpieczeństwo. Na początku maja USA ogłosiły, że nałożą nowe sankcje na Huawei w ramach długofalowej kampanii przeciwko firmie, której technologia, jak twierdzi Biały Dom, może zostać wykorzystana przez Chiny do prowadzenia inwigilacji przeciwko Zachodowi. Sankcje w USA, które mają zostać wprowadzone we wrześniu, uniemożliwiłyby Huawei korzystanie z amerykańskich półprzewodników i oprogramowania do budowy sprzętu 5G i zmuszałyby go do pozyskiwania alternatyw, najprawdopodobniej z Chin.

Huawei wielokrotnie zaprzeczał, że jego technologia jest wykorzystywana do szpiegostwa i zapowiedział, że będzie współpracować z odpowiednimi organami. Chińska firma stała się wiodącym dostawcą sprzętu 5G obok Ericssona ze Szwecji i Nokii z Finlandii, jednak oferta Huawei była najtańsza. Jednak nastawienie polityczne Wielkiej Brytanii do Chin stwardniało od początku kryzysu koronawirusowego w związku z oskarżeniami, że Pekin nie docenia powagi tej choroby, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w mieście Wuhan.

