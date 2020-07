FT: Wielka Brytania musi przeciwdziałać dominacji Chin na rynku surowców strategicznych Alert

Kopalnia kobaltu w Kongo. Źródło: Wikipedia Commons

Julian Treger na łamach Financial Times pisze o problemie dostępu strategicznych surowców w dobie transformacji energetycznej. Problem dotyczy nie tylko sektora energetyki.

Konkurencja

Ekspert wskazuje, że w Wielkiej Brytanii nie ma opracowanej polityki odnośnie łańcucha dostaw metali ziem rządków oraz minerałami, które są niezbędne w dobie rozwoju energetyki w stronę niskoemisyjną. Zauważa ponadto, ze sam rynek surowców strategicznych dla sektora energii czy transportu jest w uścisku Chin. Pekin już kontroluje znaczną część łańcucha dostaw w obszarze surowców. Brytyjski rynek motoryzacyjny nie jest w stanie pod tym względem konkurować w skali globalnej. Treger zastanawia się więc, gdzie w przyszłości producenci samochodów będą lokalizować fabryki pojazdów: w granicach Wielkiej Brytanii czy jednak w okolicy producenta np. baterii do samochodów elektrycznych, który jest uzależniony od dostaw kobaltu i litu.

Jest to też alarmujące dla sektora militarnego. Magnesy są wykonywane z metali ziem rzadkich. Według autora neodym i prazeodym, ważne dla system naprowadzania i laserowych dalmierzy, to pierwiastki, na których powinna się skupić Wielka Brytania. Ten kraj powinien podążać w ślad za Stanami Zjednoczonymi, które skupiły się na opracowaniu łańcuchów dostaw. Amerykanie zadeklarowali się do inwestycji na poziomie 80 mld dolarów za pośrednictwem Międzynarodowej Korporacji Finansowej.

Potencjalna strategia importu surowców powinna uwzględnić współpracę z Australią, Afryką czy Ameryką Północą i Południową. Jej opracowanie wymaga pełnego zaangażowania oraz środków pieniężnych.

Kraje powinny powstrzymać dominację Chin na rynku surowców. Wielka Brytania mogłaby zaostrzyć kontrole dotyczące środowiskowych czy społecznych warunków wydobycia danych surowców. Rada Państwa ChRL informowała o poważnych problemach środowiskowych związanych z wydobyciem surowców. Dotyczą one zanieczyszczeń wód, zakwaszenia czy erozji gleby. – Patrząc na kwestię wydobycia metali ziem rzadkich wyłącznie z etycznego punktu widzenia górnictwa, Zachód musi powstrzymać dominację Chin w sektorze surowców, zwłaszcza, że ​​popyt nadal rośnie – czytamy w Financial Times.

Financial Times/Patrycja Rapacka