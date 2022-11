Brytyjczycy chcą dokończyć budowę elektrowni jądrowej Sizewell C Alert

Ustami swojego ministra skarbu Wielka Brytania podtrzymuje chęć budowy elektrowni jądrowej Sizewell C.

Elektrownia jądrowa Sizewell B. Źródło: geograph.org.uk

Nowe elektrownie jądrowe na dużą skalę były istotną częścią strategii rządu mającej na celu zmniejszenie zależności Wielkiej Brytanii od paliw kopalnych, a były premier Boris Johnson wcześniej zadeklarował, że zamierza zbudować osiem nowych reaktorów w ciągu najbliższych ośmiu lat. Nowy brytyjski premier Rishi Sunak zobowiązał się również do podtrzymania planów Borisa Johnsona.

W swoim oświadczeniu brytyjski minister skarbu Jeremy Hunt powiedział, że chociaż „Wielka Brytania jest światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej”, to „musimy pójść dalej, znacznie przyspieszając rodzime technologie, takie jak morska energia wiatrowa, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz, przede wszystkim atom”.

Powiedział, że projekt „dostarczy nowe miejsca pracy, branże i możliwości eksportowe oraz zapewni czystą, przystępną cenowo energię, której potrzebujemy, aby zasilić naszą przyszłą gospodarkę i osiągnąć zero netto do 2050 roku. – Pod warunkiem ostatecznego zatwierdzenia przez rząd, umowy dotyczące inwestycji początkowej zostaną podpisane z odpowiednimi stronami, w tym z EDF, w nadchodzących tygodniach, stworzy ona 10 000 wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy i zapewni niezawodną, ​​niskoemisyjną energię dla równowartości sześciu milionów domów od ponad 50 lat. Nasza inwestycja o wartości 700 milionów funtów jest pierwszym wsparciem państwa dla projektu jądrowego od ponad 30 lat i stanowi największy krok na naszej drodze do niezależności energetycznej – zapewnił Hunt.

Polska również planuje budowę pierwszej elektrowni jądrowej; ma ona stanąć na Pomorzu, w gminie Choczewo. Ponadto drugi projekt w ramach współpracy ZE PAK, PGE i koreańskiego KHNP zakłada budowę drugiej elektrowni jądrowej w konińskim Pątnowie.

BBC/Michał Perzyński