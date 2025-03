Wielka Brytania zużywa najmniej węgla od 1666 roku

Wykorzystanie węgla w Wielkiej Brytanii spadło do najniższego poziomu od 1666 roku. W związku z tym emisja gazów cieplarnianych spadła o 3,6 procent i osiągnęła poziom najniższy od 1926 roku. Około jedna trzecia spadku wykorzystania węgla w zeszłym roku wynikała z zamknięcia ostatniej brytyjskiej elektrowni węglowej Ratcliffe-on-Soar w Nottinghamshire.

Portal Carbon Brief, w swojej najnowszej analizie podał, że wykorzystanie węgla w Wielkiej Brytanii spadło do najniższego poziomu od 1666 roku. W związku z tym emisja gazów cieplarnianych spadła o 3,6 procent i osiągnęła poziom najniższy od 1926 roku, kiedy był tam strajk generalny. Analiza jest najnowszą z trwającej dekadę serii rocznych szacunków portalu.

Duży wkład w taki wynik miało zamknięcie ostatniej brytyjskiej elektrowni węglowej w Nottinghamshire i jednego z ostatnich wielkich pieców w hucie Port Talbot w Walii. Inne czynniki, które wpłynęły na taki stan rzeczy, to niemal 40 procentowy wzrost liczby pojazdów elektrycznych na drogach, „ponadprzeciętne temperatury” i energia elektryczna w Wielkiej Brytanii, która jest w 2024 roku „najczystszą w historii”. Miał na to także wpływ spadek produkcji stali.

Spadek popytu na ropę, węgiel oraz zapotrzebowania na gaz

W przypadku zwiększonego ruchu drogowego popyt na ropę spadł o 1,4 procent. Stało się tak z powodu wzrostu liczby pojazdów elektrycznych. Z analizy Carbon Brief wynika, że „1,4 mln pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii, 0,8 mln hybryd typu plug-in i 76 000 samochodów dostawczych zmniejszyło emisje związane z ropą naftową o co najmniej 5,9 mln CO2e”. Większe użytkowanie samochodów elektrycznych spowodowało jednocześnie tylko około 0,5 mln CO2e (równoważnik dwutlenku węgla) więcej w związku z wyższym zapotrzebowaniem na energię. Około połowa spadku emisji w 2024 roku była spowodowana 54 – procentową redukcją popytu na węgiel w Wielkiej Brytanii, który spadł do zaledwie 2 mln ton.

Zapotrzebowanie na gaz spadło ogólnie z powodu niższej produkcji energii elektrycznej oraz dzięki wyższemu importowi energii elektrycznej i zwiększonej produkcji ze źródeł niskoemisyjnych. Raport Carbon Brief zauważa, że stało się tak mimo tego, że zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania wzrosło, z powodu spadku cen. Niskie ceny były na tyle zachęcające, że w Wielkiej Brytanii kupowano więcej gazu do ogrzewania, mimo wzrostu średnich temperatur w 2024 roku w porównaniu do roku wcześniej.

Zamknięcie ostatniej elektrowni węglowej

Analiza Carbon Brief wykazała także, że około jedna trzecia spadku ogólnego wykorzystania węgla w zeszłym roku wynikała z zamknięcia ostatniej elektrowni węglowej w Wielkiej Brytanii, w Ratcliffe-on-Soar w Nottinghamshire. Elektrownia dostarczała energię do sieci po raz ostatni we wrześniu 2024 roku. Tym samym skończyła się 142-letnia era wykorzystywania węgla do wytwarzania energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu zauważają, że „odejście od energii węglowej w kierunku źródeł niskoemisyjnych było jednym z głównych powodów redukcji emisji w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. W okresie od uchwalenia brytyjskiej ustawy o zmianach klimatu, ilość węgla wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej spadła o 99 procent, z 48 mln ton w 2008 roku do mniej niż 1 mln ton w 2024 roku. Stanowi to znaczną większość (84 procent) całkowitej redukcji zużycia węgla w tym samym okresie.”

Spadek produkcji stali

Carbon Brief zauważa, że jedna trzecia ogólnego spadku emisji CO2 wynikała z mniejszego zużycia węgla przez przemysł ciężki. Autorzy raportu tak opisują tą sytuację: „Było to w dużej mierze spowodowane niższą produkcją stali, która spadła z 5,6 mln ton w 2023 roku do 4,0 mln ton w 2024 roku, co stanowi redukcję o 29 procent. Ten spadek produkcji o 1,6 mln t został w dużej mierze zrekompensowany wzrostem importu o 1,3 mln t.”. Nie bez znaczenia jest tutaj wzrostu eksportu chińskiej stali, która pojawiła się na głównych rynkach. Huta Port Talbot w Walii zamknęła swoje ostatnie dwa wielkie piece. Produkcja została wstrzymana również w 2024 roku w hucie Scunthorpe, należącą do Chin British Steel, która chce przejść, przy wsparciu rządu, na elektryczne piece łukowe. W związku z tym brytyjski przemysł stalowy wezwał do wysiłków na rzecz obniżenia cen energii elektrycznej.

Punktem wyjścia dla analizy emisji gazów cieplarnianych wg Carbon Brief w Wielkiej Brytanii, są wstępne szacunki rządowe, dotyczące zużycia energii przez paliwo. Są one publikowane co kwartał, a ostatni kwartał każdego roku pojawia się w liczbach opublikowanych pod koniec następnego lutego. Portal zaznacza, że „dane liczbowe w artykule Carbon Brief dotyczą emisji w Wielkiej Brytanii, mierzonych zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, co oznacza, że wykluczają emisje związane z importowanymi towarami, w tym importowaną biomasą, a także udział Wielkiej Brytanii w międzynarodowym lotnictwie i żegludze.”

Marcin Jóźwicki