Właściciel sklepów IKEA sprzedaje zieloną energię w Polsce

Grupa Ingka, do której należy sieć sklepów IKEA z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz ma w Polsce spółkę, która zajmuje się obrotem energią dla klientów komercyjnych i przemysłowych. Pochodzi ona z własnych OZE: siedmiu farm wiatrowych i parku solarnego, które kosztowały blisko 2 miliardy złotych. Mogą one wyprodukować nawet 700 GWh zielonej energii rocznie.

Grupa Ingka, dawniej IKEA składa się z trzech głównych ściśle ze sobą współpracujących firm. Pierwsza z nich to najbardziej znana IKEA Retail, prowadząca m.in. 375 sklepów IKEA w 31 krajach, w tym 11 w Polsce. Druga to Ingka Centres, deweloper i operator centrów handlowych. Trzecia to firma Ingka Investments, zajmująca się działalnością inwestycyjną, dywersyfikującą działalność grupy, i zabezpieczając jej finansową stabilność. To przede wszystkim inwestycje w OZE: farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Grupa Ingka we wszystkich tych segmentach działa w Polsce, i jak wynika z jej sprawozdania podatkowego za rok obrotowy 2024, osiągnęła u nas łącznie 1,7 miliarda euro przychodów i wypracowała 32,5 miliona euro zysku brutto.

Polska wiceliderem w grupie Ingka

W 2024 roku, jak wynika z rocznego podsumowania Grupy Ingka i raportu zrównoważonego rozwoju za 2024, należące do niej OZE w Polsce wyprodukowały 449,3 GWh zielonej energii, o 16,5 procent więcej niż rok wcześniej. To stanowiło 13 procent generacji w całej grupie (3,45 TWh). To dawało naszemu rynkowi pierwsze miejsce w Europie, i drugie na świecie, po USA (756,1 GWh) na 29 krajów, w których Ingka zainwestowała w OZE.

W ciągu ostatniego roku awansowaliśmy o dwa miejsca wyprzedzając Kanadę i Finlandię, i wróciliśmy na pozycję wicelidera. Choć wcale nie było rekord, jaki wykręciło sześć polskich farm wiatrowych należących do spółek celowych, który jedynym udziałowcem jest IKEA Retail (Poland). Ten padł w 2020 roku, kiedy 80 turbin, o łącznej mocy 179,85 MW wyprodukowało 486,3 GWh.

Znamy wyniki polskich farm

Zarząd IKEA Retail, które prowadzi sklepy IKEA w Polsce informuje w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się 31 sierpnia 2024 roku, że firma kontynuowała działalność w zakresie wytwarzania energii odnawialnej poprzez spółki zależne (6 farm wiatrowych). Nie podając jednak szczegółów.

Sprawdziliśmy w KRS, i są to:

Energia Wiatrowa (wyprodukowała 55 811 MWh energii, co stanowiło 109 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 4,72 miliona złotych, przy 20,17 miliona złotych przychodów ze sprzedaży),

(wyprodukowała 55 811 MWh energii, co stanowiło 109 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 4,72 miliona złotych, przy 20,17 miliona złotych przychodów ze sprzedaży), Elektrownie Wiatrowe Wschód (135 255 MWh energii, co stanowiło 101% planowanego budżetu, zarobiła netto 0,64 miliona złotych, przy 50,70 miliona złotych przychodów ze sprzedaży),

(135 255 MWh energii, co stanowiło 101% planowanego budżetu, zarobiła netto 0,64 miliona złotych, przy 50,70 miliona złotych przychodów ze sprzedaży), Inwestycje Wiatr-Projekt (20 419 MWh energii co stanowiło 100% planowanego budżetu, zarobiła netto 1,78 miliona złotych, przy 10,44 miliona złotych przychodów ze sprzedaży),

(20 419 MWh energii co stanowiło 100% planowanego budżetu, zarobiła netto 1,78 miliona złotych, przy 10,44 miliona złotych przychodów ze sprzedaży), Wind Field (wyprodukowała 104 280 MWh energii, co stanowiło 93 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 5,88 miliona złotych, przy 38,3 miliona złotych przychodów ze sprzedaży),

(wyprodukowała 104 280 MWh energii, co stanowiło 93 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 5,88 miliona złotych, przy 38,3 miliona złotych przychodów ze sprzedaży), Eviva Gizałki (wyprodukowała 87 611 MWh energii, co stanowiło 96 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 1,97 miliona złotych, przy 31,54 miliona złotych przychodów ze sprzedaży),

(wyprodukowała 87 611 MWh energii, co stanowiło 96 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 1,97 miliona złotych, przy 31,54 miliona złotych przychodów ze sprzedaży), Bukowsko Wind Energy (wyprodukowała 46 148 MWh energii, co stanowiło 103 procent planowanego budżetu, zarobiła netto 2,31 miliona złotych, przy 17,15 miliona złotych przychodów ze sprzedaży).

Mrożenie cen odbiło się na wynikach farm

Wolumen zgadza się z tym, który podaje w raporcie środowiskowym Ingka. Łączne przychody ze sprzedaży sześciu producentów zielonej energii z wiatru wyniosły 151,4 miliona złotych, a zysk netto: 17,3 miliona złotych. Niemal wszystkie spółki celowe IKEA Retail odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży.

Ma związek z wprowadzeniem przez rząd PiS 27 października 2022 roku ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców. Zamroziła ona taryfy na poziomie 345 zł/MWh, poniżej stawek na rynku, przez co spółki musiały odprowadzać „nadmiarowe zyski” na fundusz wypłaty różnicy ceny. To też odbiło się na poziomie zysku netto.

Dla porównania w tym samym okresie obrachunkowym przychody ze sprzedaży IKEA Retail wzrosły licząc rok do roku o 1 procent, do blisko 6,11 miliarda złotych, a zysk netto wyniósł 329,47 milionów złotych.

Grupa Ingka ma w Polsce spółkę obrotu

Jak można wyczytać w notach do sprawozdań tych sześciu spółek, zdecydowana większość przychodów ze sprzedaży (energii) pochodziła od firmy II Renewable Energy Supply Poland. To spółka obrotu, zajmująca się handlem energią elektryczną, należąca według KRS grupy Ingka Investments. Jej główną aktywnością od 2023 roku jest obrót energią elektryczną pochodzącą z OZE (a więc farm należących do IKEA Retail) do klientów komercyjnych i przemysłowych.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 do 31 sierpnia 2024 roku, a więc nietypowo wydłużonym uzyskała ona 303,62 milionów złotych (pozostałych) przychodów operacyjnych z tytułu sprzedaży energii. Strata netto wyniosła 2,23 miliona złotych. W okresie 2024/2025 roku firma zamierzała kontynuować i rozwijać prowadzoną aktualnie działalność gospodarczą.

Nowy wehikuł inwestycyjny

Według KRS, jej jedynym udziałowcem jest II Renewable Energy Poland, należąca do holenderskiej firmy Ingka Investments Sustainable Resources. II Renewable Energy Poland jest właścicielem dwóch innych spółek: Milgranet i Wysoka Wind Farm.

Pierwsza z nich otrzymała w lipcu 2025 roku 20-letnią koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej w zespole czterech wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych o łącznie 28,56 MW mocy. Farma zajmuje ok. 28 hektarów, i zlokalizowana jest przy sołeckiej wsi Rajsko w gminie Rzecz w powiecie choszczeński na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pierwszy park solarny Ingka w Polsce, oddany do użytku w kwietniu 2025 roku ma generować około 30 GWh zielonej energii rocznie.

Druga spółka, czyli Wysoka Wind Farm jest właścicielem FW Młotkowo, o łącznej mocy zainstalowanej 62,500 MW, która 20-letnią koncesję otrzymała od regulatora w październiku 2024 roku. Jej turbiny – łącznie 11 – zlokalizowane są przy miejscowościach Tłukomy, Młotkowo, Kijaszkowo, Czajcze w gminie Wysoka w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim. Szacowana roczna produkcja energii ma wynieść 180 GWh.

Już 2 miliardy złotych na inwestycje w OZE

Nakłady inwestycyjne na farmę fotowoltaiczną wyniosły 140 milionów złotych a na farmę wiatrową 800 milionów złotych. Powiększyło to wartość inwestycji Ingka Investments w OZE w Polsce, prowadzonych od 2011 roku do blisko 2 miliarda złotych. Obecny stan posiadania to 242 MW mocy w onshore wind i 29 MW w fotowoltaice przemysłowej. Obie nowe farmy zwiększą potencjał produkcyjny zielonych aktywów o blisko 43 procent do nawet 700 GWh rocznie, co umocni Polskę na pozycji wicelidera.

Już generowana przez pierwsze sześć farm wiatrowych energia miała większy wolumen niż wynosi roczne zapotrzebowanie na energię sklepów, centrów, magazynów i biur IKEA w Polsce. A to oznacza, że produkcja z dwóch nowych obiektów trafi na rynek do klientów przemysłowych i komercyjnych.

Tomasz Brzeziński