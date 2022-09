We Włoszech rośnie inicjatywa „Rachunki w oknie”, która zwraca uwagę na wzrost cen energii Alert

Idąc ulicą we Włoszech, każdy wie jak wygląda sytuacja w knajpach, barach i restauracjach. W okienku może przeczytać: 2021 rok: 6 888 Euro – 2022 rok – 22 239 euro.

Koloseum w Rzymie. Źródło- Flickr

„Rachunki w oknie”

Inicjatywa ta nazywa się po włosku “Ascom Confcommercio” („Rachunki w oknie”) i zaprasza wszystkich handlowców do zamieszczania swoich aktualnych rachunków za energię elektryczną wraz z tymi, które odnoszą się do tego samego okresu w zeszłym roku w okienkach. Innym aspektem aktywności inicjatywy jest zwrócenie się do rządu o zwiększenie ulg podatkowych nawet dla firm, które nie korzystają na dużą skalę z energii elektrycznej lub gazu w trzecim kwartale 2022 roku.

Akcja z rachunkami w oknie nie przynosi jednak oczekiwanych skutków, bo włoscy klienci odpowiadają na to prostym stwierdzeniem, że są w ten samej sytuacji, bo ich rachunki w domach też wzrosły, więc nie uważają, że wzrost cen za prąd usprawiedliwia gastronomów do sporej podwyżki cen , która realizują. – Mój rachunek również się potroił… Mam wystawić go w oknie? – pyta kobieta w rozmowie z włoskimi mediami. Krótko mówiąc, należy zauważyć, że rachunki wzrosły dla wszystkich.

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Michał Perzyński