Włosi kupią nowy pływający terminal LNG

Włoska firma energetyczna Snam ma nabyć pływającą jednostkę magazynowo-regazyfikacyjną (FSRU) Golar Tundra za 350 mln dolarów od Golar LNG. Zbudowany w 2015 roku statek ma pojemność około 170 tys. metrów sześc. LNG. Posiada również ciągłą zdolność regazyfikacyjną na poziomie 5 mld m sześc. rocznie.

Projekt chorwackiego FSRU

W celu maksymalizacji zdolności regazyfikacyjnych zostanie zlokalizowany w środkowo-północnych Włoszech. Jest to blisko obszarów o największym zużyciu gazu.

Golar Tundra FSRU ma rozpocząć działalność jako pływający terminal regazyfikacyjny LNG wiosną 2023 roku. Wcześniej podlega zakończeniu procesu autoryzacji, procesów regulacyjnych i budowie niezbędnej infrastruktury.

– Rola nowego FSRU dla dobra naszego kraju będzie kluczowa; sam zaspokoi ok. 6,5 procent potrzeb krajowych, zwiększając tym samym zdolność regazyfikacyjną kraju do ponad 25 procent zapotrzebowania. Snam szybko i skutecznie zakończył transakcję na wysoce konkurencyjnym rynku ze względu na niedostatek podaży i kontynuuje starania o pozyskanie drugiego FSRU o podobnej wielkości, w przypadku którego trwają obecnie wyłączne negocjacje i oczekuje się, że zostaną sfinalizowane do końca czerwca – powiedział prezes Snam Stefano Venier.

OffshoreEnergy.biz/Michał Perzyński