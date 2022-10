Ekspert tłumaczy z czego bierze się wzrost cen energii (WIDEO) Energetyka

Z czego wynika wzrost cen energii, który spowalnia europejskie gospodarki? Ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Włodzimierz Cupryszak w rozmowie z redaktorem BiznesAlert.pl Mariuszem Marszałkowskim tłumaczy zawiłości tego problemu.

Skąd się biorą wysokie ceny energii?

Cupryszak podkreślił, że wzrost cen energii to bardzo poważny problem. – Jesteśmy w środku kryzysu energetycznego, który dotknął całą Europę. Pierwsze sygnały o tym, co nadchodzi, mieliśmy już w zeszłym roku, kiedy to działania Rosji miały zaburzyć równowagę na rynku europejskim. Osiągnęły one kulminację w momencie inwazji na Ukrainę. Rosja eskalowała sytuację przez ograniczanie i odcinanie dostaw do Europy, nieuzasadnione przerwy. W tym momencie ceny wystrzeliły, a ceny gazu były dziesięciokrotnie wyższe niż w zeszłym roku, a ceny węgla były nawet czterokrotnie wyższe, wysokie były też ceny uprawnień do emisji CO2 – przypomniał ekspert.

Dodał on, że polskie elektrownie w głównej mierze wytwarzają energię z węgla kamiennego, brunatnego i gazu. – Dla polskiej energetyki ceny gazu są ważne, ale ważniejsze są ceny węgla i uprawnień do emisji CO2 – powiedział Włodzimierz Cupryszak.

Dlaczego więc ceny rosną w Polsce, mimo że jesteśmy niemalże niezależni, jeśli chodzi o dostawy węgla na potrzeby elektrowni? Na te i inne pytania odpowiada Włodzimierz Cupryszak w rozmowie z Mariuszem Marszałkowskim.

Opracował Michał Perzyński