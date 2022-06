Dąbrowski: Transformacja musi być sprawiedliwa, nie możemy przerzucać wszystkich kosztów na mieszkańców Energetyka

Transformacja energetyczna to też modernizacja sieci elektroenergetycznych. Musi być ona przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, o co apelujemy od dawna. Nie możemy przerzucać wszystkich kosztów na mieszkańców – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podczas Kongresu 590.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski poczas konferencji wynikowej. Fot. Jędrzej Stachura

Wojciech Dąbrowski na Kongresie 590

– Nie będzie rozwoju OZE, jeśli nie zmodernizujemy sieci dystrybucyjnej, to system naczyń połączonych. PGE ma wielki program inwestycyjny polegający na modernizacji sieci. Mamy za zadanie dostarczać klientom usługę, a rozwój sieci jest elementem realizacji tego celu. W Polsce sieci w 50 procentach mają ponad 40 lat, więc nie przystają do potrzeb klientów. PGE co roku przyłącza 60 tysięcy nowych klientów, nie tylko prosumentów. Klienci oczekują, że pomożemy im optymalizować zużycie energię elektryczną, do tego potrzebne są nowoczesne rozwiązania techniczne. Podchodzimy do tego z pełną odpowiedzialnością, wydamy na to kilkanaście miliardów złotych – powiedział Wojciech Dąbrowski.

– Transformacja energetyczna to też modernizacja sieci elektroenergetycznych. Musi być ona przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, o co apelujemy od dawna. Polska może na ten cel pozyskać 8 mld złotych z finansowania zewnętrznego, a Polacy są wciąż społeczeństwem na dorobku, nie możemy przerzucać wszystkich kosztów na mieszkańców. Musimy działać zgodnie z możliwościami finansowymi naszych klientów. Nie wszędzie można przyłączać OZE, choć jest to naszym priorytetem. Do 2030 roku chcemy wydać na modernizację ponad 20 mld złotych. Jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o poszukiwanie finansowania z zewnątrz. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z wichurami, które zrywały sieci, więc kablowanie jest niezwykle ważne. Modernizacja sieci jest niezbędna, by nastąpił silny, dynamiczny rozwój OZE – mówił prezes PGE.

Opracował Michał Perzyński