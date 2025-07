Załużny: NATO nie jest gotowe na wojnę przyszłości          

Były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny ostrzega, że Zachód nie rozumie nowego charakteru konfliktów zbrojnych i nie przygotowuje się na możliwe starcia z Rosją. Sojusz tkwi w paradygmacie II wojny światowej, ignorując wyzwania asymetryczne, takie jak drony, sztuczna inteligencja i deficyt demograficzny. Jego zdaniem, jeśli Zachód nie zacznie działać teraz, przegra możliwy przyszły konflikt.

NATO w pułapce starych doktryn?

Załużny krytycznie ocenia brak przygotowania NATO do możliwego konfliktu z Rosją. – Sojusz nadal myśli w kategoriach II wojny światowej – stwierdza. W jego opinii zachodni partnerzy nie rozumieją, że nowoczesne uzbrojenie wymaga nie tylko zakupów, ale też nowych struktur, szkoleń i nowych technologii. Zdaniem Załużnego, możliwość wygrania potencjalnego konfliktu będzie zależeć nie od liczby żołnierzy, ale od zdolności do masowej produkcji tanich, skutecznych technologii bojowych, takich jak drony.

– Wyjście z tego impasu jest wyłącznie technologiczne – zaznacza Załużny. I wyjaśnia: chodzi nie o broń na dziś, ale o technologię, która da przewagę za rok, dwa, pięć. Tak jak w XX wieku czołg wymyślony w 1915 r. zrewolucjonizował wojnę dopiero 25 lat później, tak dziś proces ten skraca się do trzech–pięciu lat.

– NATO wciąż uważa, że ponowne przezbrojenie wystarczy. Ja, jednak, mam inne zdanie – podkreślił. – Nowa broń to nowe taktyki, struktury, doktryna i finansowanie. To proces który jest niezbędny.

Załużny mówił o potrzebie tworzenia wspólnych platform badawczo-przemysłowych, testowania nowych broni na polu walki i budowania ekosystemów obronnych, które zapewnią przewagę nie tylko sprzętową, ale i operacyjną.

Filary przyszłych wojen

Według Załużnego, kluczowymi czynnikami przyszłych konfliktów będą nie liczebność armii, lecz potencjał demograficzny i gospodarczy. Jak ostrzega, państwa Zachodu powinny odejść od myślenia o wojnie w kategoriach masy ludzkiej i zacząć traktować mózg i technologię jako kluczowe zasoby.

– Zachód nie jest dziś w stanie wyprodukować wystarczającej liczby pocisków, by odpowiadać na skalę współczesnych zagrożeń – zauważa Załużny. Wskazał na rosnącą asymetrię: nowoczesne systemy obrony powietrznej kosztują setki tysięcy dolarów za pocisk, podczas gdy tanie drony, produkowane masowo, mogą skutecznie je przełamywać.

Były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy wskazał na dramatyczne różnice w kosztach. Zgodnie ze standardami NATO, na każdy cel potrzebne są co najmniej trzy pociski. Jeden dron kosztuje ok. 50 tys. dolarów, a pocisk IRIS-T nawet 800 tys. Pocisków do Patriota produkuje się rocznie około 200, a celów bywa 500 dziennie.

W jego ocenie, przyszłość należy do ultra-tanich środków o ultra-wysokiej skuteczności, które można produkować na skalę przemysłową. Oznacza to konieczność zmiany myślenia – od mobilizacji rezerw osobowych do mobilizacji intelektualnej i przemysłowej. – Potrzebujemy strategii budowania całego ekosystemu: technologii, zdolności produkcyjnych, zasobów ludzkich i infrastruktury – podkreśla.

Zachód musi zrozumieć, że czas ucieka

Zdaniem byłego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Zachód nie docenił tempa, w jakim zmienia się charakter wojny. Choć pojawiają się inicjatywy – jak Koalicja Chętnych czy umowy technologiczne – brak im głębokiej, zintegrowanej wizji, co powoduje, że moga nie wystarczyć.

LB.ua / Hanna Czarnecka