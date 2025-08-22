Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZTM) zwiększają produkcję uzbrojenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Minister obrony narodowej zapowiada, że niebawem odbędzie się prezentacja systemu wielowarstwowej obrony powietrznej Pilica+.

– Jesteśmy w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Otrzymałem deklarację, że przyspieszą produkcję zestawów Pilica+– powiedział wicepremier-minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej wizyty w Tarnowie.

ZMT są jednym z wiodących zakładów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Odpowiadają za produkcję zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia (ZSMU), broni wsparcia piechoty (moździerzy 60 mm i granatników 40 mm) oraz broni strzeleckiej – zespołowej (UKM-2000) i precyzyjnego rażenia (BOR, TOR, ALEX-338).

– ZMT to nie tylko Pilica+, ale także system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w programach Narew i Wisła. We wszystkich tych programach Zakłady Mechaniczne w Tarnowie uczestniczą. W ostatnich miesiącach nastąpił radykalny wzrost przychodów i dochodów zakładów – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Zakład nie jest największy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale bardzo ważny, bo wyspecjalizowany i wymagający niezwykłej precyzji w produkcji. Podjąłem decyzję o ustanowieniu garnizonu Tarnów, z uwagi na rozwój jednostek wojskowych na terenie miasta Tarnowa i powiatów sąsiednich. Garnizon Tarnów pozwoli lepiej organizować i zarządzać wojskiem – dodał wicepremier.

Patriot, żołnierze holenderscy i systemy antydronowe

Według zapowiedzi wicepremiera, w grudniu 2025 roku do Polski trafią holenderscy żołnierze wraz z dwiema bateriami systemu obrony powietrznej Patriot.

– Od grudnia tego roku przez kolejne miesiące dwa zestawy systemów Patriot będą rozmieszczone w Polsce do ochrony polskiego nieba oraz wsparcia, które kierowane jest na Ukrainę. To jest wielki wysiłek dla Holandii. Holandia ma trzy tego typu zestawy Patriot, z czego dwa przekazuje Polsce. Wraz z tymi zestawami przybędą również żołnierze holenderscy – będzie ich 300 – a także systemy antydronowe – powiedział Kosiniak-Kamysz.

MON / Jędrzej Stachura