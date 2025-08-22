Najważniejsze informacje dla biznesu

Wojsko dostanie więcej narzędzi do obrony nieba. Tarnów przyspiesza

Autor: Jędrzej Stachura22 sierpnia, 2025, 08:49
Zakłady Mechaniczne Ternów. Fot. Ministerstwo obrony narodowej

Zakłady Mechaniczne Ternów. Fot. Ministerstwo obrony narodowej

Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZTM) zwiększają produkcję uzbrojenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Minister obrony narodowej zapowiada, że niebawem odbędzie się prezentacja systemu wielowarstwowej obrony powietrznej Pilica+.

– Jesteśmy w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Otrzymałem deklarację, że przyspieszą produkcję zestawów Pilica+– powiedział wicepremier-minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej wizyty w Tarnowie.

ZMT są jednym z wiodących zakładów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Odpowiadają za produkcję zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia (ZSMU), broni wsparcia piechoty (moździerzy 60 mm i granatników 40 mm) oraz broni strzeleckiej – zespołowej (UKM-2000) i precyzyjnego rażenia (BOR, TOR, ALEX-338).

– ZMT to nie tylko Pilica+, ale także system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w programach Narew i Wisła. We wszystkich tych programach Zakłady Mechaniczne w Tarnowie uczestniczą. W ostatnich miesiącach nastąpił radykalny wzrost przychodów i dochodów zakładów – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Zakład nie jest największy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale bardzo ważny, bo wyspecjalizowany i wymagający niezwykłej precyzji w produkcji. Podjąłem decyzję o ustanowieniu garnizonu Tarnów, z uwagi na rozwój jednostek wojskowych na terenie miasta Tarnowa i powiatów sąsiednich. Garnizon Tarnów pozwoli lepiej organizować i zarządzać wojskiem – dodał wicepremier.

Patriot, żołnierze holenderscy i systemy antydronowe

Według zapowiedzi wicepremiera, w grudniu 2025 roku do Polski trafią holenderscy żołnierze wraz z dwiema bateriami systemu obrony powietrznej Patriot.

– Od grudnia tego roku przez kolejne miesiące dwa zestawy systemów Patriot będą rozmieszczone w Polsce do ochrony polskiego nieba oraz wsparcia, które kierowane jest na Ukrainę. To jest wielki wysiłek dla Holandii. Holandia ma trzy tego typu zestawy Patriot, z czego dwa przekazuje Polsce. Wraz z tymi zestawami przybędą również żołnierze holenderscy – będzie ich 300 – a także systemy antydronowe – powiedział Kosiniak-Kamysz.

MON / Jędrzej Stachura

