Zełenski opuści Ukrainę po raz pierwszy od inwazji rosyjskiej. Poleci do Waszyngtonu Alert

Joe Biden i Wołodymyr Zełenski planują spotkanie w Białym Domu w środę. Podczas wizyty zaplanowane jest przemówienie Zełenskiego na wspólnej sesji Kongresu. Prezydent Ukrainy jest już w drodze do Stanów Zjednoczonych. To pierwszy raz od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, kiedy opuścił on kraj.

Kapitol. Fot. Wikimedia Commons

Wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie

Wizyta w Białym Domu obejmie spotkanie z Bidenem i najwyższymi urzędnikami administracji i ma zbiegać się z zamiarem administracji wysłania Kijowowi nowego pakietu pomocy obronnej. Biden ogłosi dodatkowe 1,8 miliarda dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednak głównym tematem będą systemy rakietowe Patriot. W sumie Amerykanie planują wydać dodatkowe 45 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy.

Zełenski ma również odwiedzić Kapitol i wieczorem przemówić do wspólnego posiedzenia obu izb Kongresu.

Wizyta ukraińskiego przywódcy w Waszyngtonie to pierwszy raz od 10 miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie, kiedy Zełenski opuścił Ukrainę.

CNN/Michał Perzyński