WOT trenował ochronę infrastruktury krytycznej w gazoporcie

Autor: Marcin Karwowski7 sierpnia, 2025, 14:39

Gaz-System, WOT, SG, PSP i Policja wzmacniają współpracę na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W trakcie wspólnych szkoleń przeszkolono około 850 osób. Fot.: Gaz-System

Terytorialsi razem ze służbami i pracownikami Gaz-System trenowali na obiektach spółki ochronę infrastruktury krytycznej. W tegorocznych szkoleniach uczestniczyło około 850 osób.

W pierwszym półroczu 2025 roku Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczyły w obiektach gazowych i administracyjnych Gaz-Systemu. Wraz z żołnierzami szkoliły się służby mundurowe, lokalne sztaby kryzysowe i pracownicy spółki. Szkolenie przeszło blisko 850 osób, z czego 400 to żołnierze WOT, a 220 to funkcjonariusze.

W czasie szkolenia wykorzystano działające instalacje, m.in. terminal LNG, gazociąg Baltic Pipe czy tłocznie. Wymienione obiekty są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Szkolenie mają przygotować żołnierzy i funkcjonariuszy do ich obrony.

Gaz-System przypomina, że na terenie Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO. W związku z tym przedsiębiorstwa jak Gaz-System, muszą podejmować działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa newralgicznych obiektów.

Wspólne działanie

Współpraca między WOT a Gaz-Systemem opiera się na dwustronnym porozumieniu. Wspomniany dokument formalizuje wspólne działania. W efekcie jest podstawą do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i obronności Polski.

Obie strony spotkały się w Warszawie, w sztabie generalnym WOT. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych efektów współpracy.

Tylko dzięki synergii kompetencji cywilnych i wojskowych możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie scenariuszom zakłóceń dostaw gazu, wynikających z sabotażu technicznego lub cyberataków. Wymiana informacji i wspólne ćwiczenia zapoznają żołnierzy i funkcjonariuszy ze specyfiką naszych obiektów oraz budują umiejętności naszych pracowników w rozpoznawaniu zagrożeń i skutecznym reagowaniu na incydenty – podkreślił Sławomir Hinc, prezes Gaz-System. 

Gaz-System / Marcin Karwowski

