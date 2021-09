Wróbel: Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś inny niż Lotos dostarczał wodór dla żeglugi Energetyka

Siedziba Lotosu. Fot. Lotos

Trudno sobie wyobrazić, że produkcja i dystrybucja wodoru dla żeglugi morskiej i śródlądowej będzie realizowana przez kogoś innego niż przez Lotos- powiedział wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel na EKG 2021.

Wodór to ogromne wyzwanie i gigantyczna szansa dla Lotosu. W strategii do roku 2022 roku obszar wodoru ma znaczące miejsce. Wodór z punktu widzenia położenia rafinerii w Gdańsku to ogromna szansa, ponieważ jesteśmy na samej linii brzegowej. Trudno sobie wyobrazić, że produkcja i dystrybucja wodoru dla żeglugi morskiej i śródlądowej będzie realizowana przez kogoś innego niż przez Lotos. Realizujemy budowę elektrolizera o mocy blisko 100 MW, by produkować zielony wodór o parametrach wodoru transportowego. Pracujemy nad polskim elektrolizerem, żeby efektywnie zarabiać na wodorze – powiedział Jarosław Wróbel.

Opracowali Aleksander Tretyn i Michał Perzyński