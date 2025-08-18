Wśród przywódców europejskich w Waszyngtonie nie ma polskiego premiera

W Białym Domu toczyć się mają w poniedziałek rozmowy na temat pokoju na Ukrainie z udziałem prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego oraz tzw. koalicji chętnych, czyli liderów niektórych państw europejskich. W składzie delegacji nie ma reprezentacji polskiego rządu.

Wizytę w Waszyngtonie wraz z prezydentem Ukrainy zapowiedzieli przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Komisji Europejskiej, NATO i Finlandii.

Przywódców z Europy zaprasza prezydent Ukrainy

Szefowa KE Ursula von der Leyen potwierdziła, że na prośbę prezydenta Ukrainy, wraz z liderami z Europy, weźmie udział w spotkaniu z prezydentem USA.

Przed wizytą za oceanem von der Leyen podała tylko niedzielną agendę spotkań. „Przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała, że spotka się z Wołodymyrem Zełenskim po południu w Brukseli. Będą wspólnie uczestniczyć w telekonferencji <<koalicji chętnych>>. Polskę będzie reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski” – zacytowano szefową KE na portalu Polsat News.

“Informuję, że na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście Pan Prezydent Karol Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki (…).” – podał na X szef MSZ.

Prezydent Karol Nawrocki mówił w poniedziałek, że w formacie tzw. koalicji chętnych Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd. „To pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. To polski rząd reprezentuje ten format” – podkreślił prezydent Nawrocki. Przypomniał, że sam wybiera się 3 września do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa, aby rozmawiać m.in. o sytuacji na Ukrainie.

“Długi wieczór”

„Zapowiada się długi wieczór w Europie. Na razie nie ma informacji o wspólnych konferencjach prasowych Donalda Trumpa ani z Wołodymirem Zełeńskim, ani z Europejską Siódemką. Nie ma też informacji, by Polska w jakiejkolwiek formie uczestniczyła w tych rozmowach” – napisała przed południem na X Joanna Pinkwart z Kanału Zero.

Prorządowa telewizja TVN24 zapytała byłego szefa MON i szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, dlaczego prezydenta Karola Nawrockiego nie ma Waszyngtonie. „Ja bym zapytał, dlaczego Donalda Tuska nie ma w Waszyngtonie” – odparł Błaszczak.

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Władysław T. Bartoszewski. „Polska jest średniej wielkości krajem. Nie ma takiego przełożenia międzynarodowego jak Niemcy czy Wielka Brytania” – podsumował w Polsat News wiceszef MSZ.

Prezydent USA Donald Trump przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu o godzinie 13.00. czasu lokalnego [o godz. 19.00. w Polsce – red.]. Potem dołączą do nich przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

hub