Rudyszyn: Wygrana Petra Pavla to sukces. Nie oznacza jednak końca Babisza (ROZMOWA)

– Babisz starał się przedstawiać siebie jako orędownika pokoju, a Pavla jako dążącego do wojny tylko dlatego, że jest generałem. To uproszczenie nie przeszło. Wygląda na to, że Czesi byli zmęczeni podziałem i będą dążyć do tego, aby zakopywać topory wojenne. Muszą jednak pamiętać, że Babisz nie opuszcza polityki – mówi Piotr Rudyszyn z Instytutu Jagiellońskiego w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Wybory w Czechach. Źródło: static.novydenik.com

BiznesAlert.pl: Petr Pavel to były generał armii czeskiej oraz NATO. Jakim człowiekiem, jeśli chodzi o usposobienie i poglądy, jest nowy prezydent Czech?

Piotr Rudyszyn: Petr Pavel jest perfekcjonistą, jak chyba każdy wojskowy. Jest osobą bardzo kompetentną i doświadczoną zarówno w kwestiach związanych z obronnością, jak i dyplomacją. Był szefem sztabu generalnego NATO, a to wymaga bardzo dużych umiejętności. Jest wykształcony, doświadczony i trudno dopatrzyć się jakichkolwiek wad. Dodatkowo, w ostatniej fazie kampanii, gdy z powodu przeziębienia odwoływał spotkania z wyborcami, ocieplił wizerunek w inny sposób. Dokonał tego między innymi poprzez zdjęcia ze swoją kotką, która stała się bohaterem memów. Ich pozytywny odbiór przełożył się na końcowy sukces.

Można powiedzieć, że kampania prezydencka to tak naprawdę gra błędów. Zwycięża ten, który popełni ich mniej. Czy w tym przypadku było podobnie?

Przewaga pomiędzy kandydatami wyniosła około 17 procent. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w pierwszej turze różnica wynosiła tylko 22 tys. głosów. Na koniec było to prawie milion. To pokazuje, jak dobrze Pavel poprowadził tę trudną kampanię i jak duże błędy popełnił do tej pory niemylący się Babisz.

Do mediów polskich za bardzo nie przebijały informacje związane z kampanią Pavla. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że w zasadzie w całej rozgrywce nie popełnił żadnego błędu. Mało tego, wyciągnął wnioski z poprzednich kampanii, czyli np. tej sprzed pięciu lat, gdy z obecnym prezydentem Zemanem spotkał się profesor Jiří Drahoš. Generał wyciągnął wszystkie błędy, które popełnili wówczas kandydaci i np. zabiegał o to, żeby ci z pierwszej tury, którzy go poparli, zaangażowali się osobiście w jego kampanię. Tak, aby nie było takiej pozorności w tym poparciu. W jego sztabach i na spotkaniach zaczęli się pojawiać zarówno Danuše Nerudová, która zdobyła 700 tys. głosów i zajęła trzecie miejsce, jak i senator Pavel Fischer, który zdobył ich 300 tys. Ponad 90 procent tych głosów przeszło na generała Pavla. Ci wyborcy głosowali na niego, albo nie robili tego wcale. To dzięki temu, że nowy prezydent Czech zadbał o ich obecność na licznych spotkaniach podczas drugiej tury.

Pavel uznał również, że skoro wygrał pierwszą turę, to nie należy przekonywać przekonanych. Nie zmienił poglądów i retoryki, ale zaczął pojawiać się w tzw. bastionach Babisza. W pierwszej rundzie wydawało się, że tylko duże i największe miasta głosowały na generała, niemniej elektoratem do zdobycia był ten niegłosujący w dużych miastach. Babisz nie potrafił ich do siebie przekonać, popełnił kilka błędów, natomiast Pavel wykorzystał skrzętnie te potknięcia, pojechał w poniedziałek do Ústí nad Labem (Uście nad Łabą – przyp. red.), czyli miejscowości, gdzie Babisz dostał najwięcej głosów. Tam na spotkaniu generała pojawiło się dwa tysiące uczestników. Wtedy sztab Pavla stwierdził, że jeśli tam udało się zebrać taki tłum, to trzeba dalej pójść tą drogą. Objeżdżał więc te regiony, w których przegrał w pierwszej turze. To zdecydowanie przyniosło efekt, dlatego, że 200 tys. wyborców, którzy w najpierw zagłosowali na Babisza, w drugiej turze poparło Pavla.

Z wystąpień Pavla wynika, że chce, aby Czechy były niezależne od rosyjskich surowców. Czy możemy się spodziewać, że Czesi będą dążyć do całkowitego odcięcia się od Rosji?

Czesi mają teraz trochę lepszą sytuację w energetyce niż Polacy. Mają atom i są w trakcie rozbudowy jednej z dwóch elektrowni jądrowych. To oznacza, że w stosunkowo krótkim czasie ten bilans się polepszy. Swego czasu, Czechy mocno wspierały rozwój odnawialnych źródeł energii, ale mają również wiele elektrowni wodnych, które odziedziczyli jeszcze z poprzedniego systemu. Dlatego Czesi mają większy udział OZE, energię jądrową więc została im już tylko energia z węgla brunatnego.

Generał Pavel będzie kontynuował działania obecnego rządu, czyli współpracę związaną z zakupem LNG, odchodzeniem od surowców rosyjskich i dalszą dywersyfikacją. Należy pamiętać, że to jest były szef sztabu generalnego NATO i on doskonale rozumie, co to jest Rosja i że ona nie walczy wyłącznie bronią, żołnierzami, ale przede wszystkim za pomocą surowców. On świetnie rozumie narrację, którą stosuje Polska.

Czechy aktywnie wspierają Ukrainę po inwazji rosyjskiej. Czy po wyborze „antyrosyjskiego” prezydenta należy się spodziewać jeszcze większego wsparcia?

Tak. Należy zwrócić uwagę, że jednym z pierwszych trzech, którzy pogratulowali zwycięstwa, był prezydent Wołodymyr Zełenski. Oprócz niego w pierwszej trójce byli prezydenci Macron i Duda. Prezydent elekt zaznaczył, że odwiedzi Ukrainę najszybciej jak to będzie możliwe. Zaprosił też do tego prezydent Słowacji Zuzanę Čaputovą, aby pokazać wspólny front.

Chcę zaznaczyć, że na terenie 10-milionowych Czech przebywa 400 tys. Ukraińców. To jest naprawdę imponujący wynik, bardzo zbliżony do tego, który widzimy u nas. Ponad 70 procent uchodźców z Ukrainy pracuje, płaci podatki lub się edukuje. To pokazuje, że ta sytuacja przynosi Czechom również wymierne korzyści.

Jakie znaczenie ma ten wybór z perspektywy dalszych stosunków międzynarodowych Czech i Polski?

Te stosunki są wzorcowe od zmiany rządu w Pradze są wzorcowe i mogę powiedzieć, że nigdy nie były lepsze. Dzisiaj, gdy prezydentem zostaje człowiek, który świetnie rozumie politykę prowadzoną przez Polskę, można sobie wyobrazić, że będą jeszcze lepsze, o ile to w ogóle możliwe.

Warto zauważyć, że wypowiedź Pavla o wizycie w Polsce została wypowiedziana w ferworze walki wyborczej, ale trzeba docenić ten gest, ponieważ nigdy wcześniej się coś takiego nie wydarzyło w stosunkach obu państw. W regionie panuje niepisana tradycja, według której przywódcy Czech i Słowacji odwiedzają się nawzajem po wyborach. Najczęściej było tak, że kolejny wyjazd oznaczał wizytę w Brukseli. Trzeba więc docenić ten gest, bo on bardzo dużo mówi, a zaangażowanie Polski i Czech w pomoc Ukrainie jest naprawdę bardzo ważne.

Jak na zwycięstwo Petra Pavla zareagował obecny prezydent Miloš Zeman?

Zeman powiedział, że jest zaskoczony wynikami i nie spodziewał się wygranej generała. Nie ukrywał również, że jest mocno sceptyczny wobec nowego prezydenta. Tego jednak należało się spodziewać, gdyż obaj panowie mają zupełnie inne spojrzenie na politykę międzynarodową. Tutaj warto wspomnieć o fascynacji Zemana jeśli chodzi o Chiny czy Rosję. Dużo się mówi o tym, że w sposobie sprawowania władzy i traktowania urzędu, Pavel pójdzie raczej drogą Václava Havela.

Co dalej z Andrejem Babiszem?

To jest pytanie, na które chyba nie odpowiedział sobie sam Babisz. Należy pamiętać, że on zdobył 2,4 mln głosów. Taki wynik wystarczył Zemanowi do objęcia funkcji prezydenta, więc to jest ilość, której nie można lekceważyć.

Babisz może czuć się zadowolony z wyniku, ale jest partia (partia ANO – przyp. red.) i jej zwolennicy już niekoniecznie. W przepływach wyborców zaobserwowano, że około 40 procent zwolenników partii Babisza nie zagłosowało na niego – albo zrezygnowali z pójścia do urn albo zagłosowali na generała Pavla.

Z ugrupowania słychać również głosy, że należałoby wyciągnąć wnioski z trzech ostatnich porażek, czyli z wyborów prezydenckich, lokalnych i do Senatu. To były dobre wyniki, ale niewystarczające, aby wygrać. Warto zaznaczyć, że w największym i najmocniejszym województwie jeśli chodzi o poparcie dla Babisza, w śląskiej części Czech, swoją lojalność wypowiedzieli zarówno marszałek województwa, jak i regionalny szef partii. Obaj panowie stwierdzili po pierwszej turze, że nie będą głosować na Babisza. To było spowodowane jego zachowaniem podczas codziennych debat, gdzie dał się ponosić emocjom. Nie można bowiem mówić o pokoju w sposób agresywny.

Babisz starał się przedstawiać siebie jako orędownika pokoju, a Pavla jako dążącego do wojny tylko dlatego, że jest generałem. To uproszczenie nie przeszło, wielu miało już dość populizmu i kłamstw. Co ciekawe, społeczeństwo w Czechach zostało podzielone przez jego wieloletni udział w polityce, a w drugiej turze widać było pewne zjednoczenie przeciwko Babiszowi.

Wygląda na to, że Czesi są zmęczeni podziałem i będą dążyć do tego, aby zakopywać topory wojenne. Muszą jednak pamiętać, że Babisz nie opuszcza polityki, ma ogromne wpływy w partii i mediach. W przyszłości zapewne będzie punktował rząd czeski i poczeka na kolejne wybory. Dopóki będzie w grze, wszystko jest możliwe.

Rozmawiał Jędrzej Stachura