Friedrich Merz jest zwycięzcą niemieckich wyborów. Z kim się sprzymierzy?

Wybory do Bundestagu wygrało CDU/CSU, tym samym ich lider Friedrich Merz zostanie nowym kanclerzem. To od wyniku dwóch najmniejszych partii, FDP i BSW, zależy czy do rządzenia wystarczy sojusz z SDP. Jeżeli obie wejdą do parlamentu, chadecja będzie potrzebowała jeszcze Zielonych.

W niedzielę odbyły się wybory do Bundestagu, po przedwczesnym rozwiązaniu rządu w 2024 roku. Według wstępnych danych odnotowano rekordową frekwencję na poziomie 84 procent. Jeżeli to się potwierdzi, to będzie to najlepszy wynik od wyborów w 1987 roku, kiedy zagłosowało 84,3 procent społeczeństwa.

Zwycięzcą jest CDU/CSU z wynikiem w wysokości około 28 procent. Tym samym Frierdich Merz zostanie nowym kanclerzem.

– To czego dalej nie wiemy to czy Friedrich Merz będzie mógł stworzyć koalicję samodzielnie z jedną partią, czy będą to dwie partie – mówi Kamil Frymark w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich.

– Będzie to zależało od tego czy najmniejsze partie wejdą do parlamentu – wyjaśnia.

Chadecja otwiera szampana

Według agencji dpa zwycięzcą jest CDU/CSU, obie partie tworzą jeden klub poselski. Wstępne szacunki wskazują na wynik w wysokości 28,6 procent poparcia. Przed wyborami sondaże wskazywały na poparcie w okolicy 30 procent.

Konserwatywnych zwycięzców przedstawia Friedrich Merz i to on ma objąć stanowisko kanclerza. Z wykształcenia jest prawnikiem, w przeszłości pracował jako sędzia oraz w kancelarii Mayer Brown. W życiorysie polityka znajdują się również stanowiska kierownicze w korporacjach m.in. BlackRock Germany i HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zasiadał w zarządach EY Germany, klubu piłkarskiego Borussia Dortmund i Deutsche Börse.

Po ataku afgańskiego nożownika, który zabił dwuletniego chłopca i mężczyznę, który interweniował, próbował przeforsować ostrzejsze przepisy imigracyjne. Jest politycznym rywalem byłej kanclerz Angeli Merkel, z którą rywalizował o przewodzenie w CDU. W styczniu był krytykowany przez polityk w sprawie współpracy z Alternatywą dla Niemiec (AfD). Merz opowiadał się m.in. za obniżeniem podatków dochodowych dla korporacji czy ograniczenia biuokracji, aby pobudzić przedsiębiorstwa i innowacje.

Lider chadecji zapowiedział gotowość do rozmów koalicyjnych, bez których CDU/CSU nie będzie mogło rządzić.

– Najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze przywrócenie zdolnego do działania rządu w Niemczech – ocenił.

AfD podwoiło wynik z 2021 roku

Skrajnie prawicowa AfD zajęła drugie miejsce z szacowanym poparciem na poziomie 20,8 procent.

– Drugą partią, która odnotowała największy rezultat w tych wyborach to AfD z wynikiem około 19,5-20 procent. Tym samym poprawia o około 10 punktów procentowych wynik z poprzednich wyborów – powiedziała Aleksandra Kozaczyńska w podcaście OSW.

– Natomiast na twarzach przedstawicieli partii podczas wieczoru wyborczego widać było jednak lekkie rozczarowanie. Liczyli na więcej – ocenia.

Liderka AfD, Alice Weidel podziękowała za głosy i powiedziała, że „było wspaniale”. Zadeklarowała gotowość do wejścia w koalicję z CDU/CSU.

– Wola wyborców jest wyraźnie odzwierciedlona, ludzie chcą niebiesko-czarnej koalicji – powiedziała w trakcie wystąpienia w telewizji.

Socjaldemokraci z niskim poparciem

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), która wygrała poprzednie wybory, uzyskała około 16 procent głosów. Jest to najgorszy wynik ugrupowania w historii wyborów do Bundestagu. Poprzedni kanclerz Olaf Scholz przyznał, że to porażka jego socjaldemokratów.

– To jest gorzki wynik wyborczy – powiedział.

Zadeklarował wzięcie odpowiedzialności za wynik partii. Socjaldemokraci są kolejnym potencjalnym koalicjantem zwycięzców.

– SPD wyciąga pierwsze konsekwencje personalne. Lars Klingbeil przejmuje nie tylko przewodnictwo w partii, ale także kierowanie klubu parlamentarnego – poinformował Kamil Frymak, analityk z OSW, za pomocą swojego konta na X.

Pozostałe partie

Do parlamentu dostali się również Zieloni z wynikiem 11,6 procent i Lewica z 8,8 procentami poparcia.

Pięcioprocentowego progu wyborczego najpewniej nie przekroczyło FDP, których lider zadeklarował odejście. Do parlamentu nie dostał się również BSW. Pierwsze z ugrupować, według szacunków zdobyło 4,3 procent głosów, a drugie 4,97 procent głosów. Ostateczne wyniki nie są jeszcze znane.

