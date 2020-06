Kolejny wyciek metanu z Gazociągu Jamalskiego. Europa rozważa penalizację emisji w sektorze gazu Alert

Europa jest areną dyskusji na temat penalizacji emisji metanu w czasie gdy satelity wykrywają wycieki tego gazu z infrastruktury Gazpromu.

Reuters podaje, że Europejska Agencja Kosmiczna wykryła zeszłej jesieni wyciek metanu z Gazociągu Jamalskiego na Syberii. To magistrala dostarczająca gaz Europie przez Białoruś. Według ośrodka Kayrros jeden wyciek tego rodzaju uwalnia do atmosfery 93 tony metanu na godzinę. Dzienna emisja tego gazu jest ekwiwalentem emisji CO2 z 15 tysięcy samochodów w USA przez rok.

Gazprom nie zgłosił wycieku. Kayrros poinformował o kolejnym wycieku 17 ton metanu na godzinę z Jamału i poinformował o znalezisku Rosjan, którzy go nie skomentowali.

Magazyn Nature opublikował badanie, z którego wynika, że emisje metanu z sektora ropy i gazu są znacznie wyższe od szacunków oferowanych przez firmy z tej branży. Giganci jak BP czy Shell inwestują w usługi firm posiadających satelity w celu wykrywania wycieków i redukcji emisji.

Tymczasem Komisja Europejska zastanawia się nad wprowadzeniem systemu handlu emisjami metanu na wzór EU ETS w odniesieniu do emisji CO2. Zwolennicy ambitnej polityki klimatycznej sprzeciwiają się inwestycjom gazowym z użyciem argumentu, że prowadzą one do wysokiej emisji metanu, gazu cieplarnianego, zagrażającego klimatowi.

Reuters/Wojciech Jakóbik