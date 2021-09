Wygaszanie kopalń w Polsce potrwa dłużej. Posłowie rekomendują zmianę ustawy górniczej Alert

fot. pixabay.com

Sejmowa komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych zarekomendowała wydłużenie okresu przekazywania kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, w których byłyby wygaszane, do 2027 roku.

Polska Agencja Prasowa podaje, że podczas drugiego czytania rządowego projektu w komisji, posłowie zdecydowali o zmianie daty wejścia w życie znowelizowanej ustawy z pierwszego września – jak pierwotnie proponowano w projekcie – na pierwszego grudnia tego roku. Sprawozdanie z prac komisji ma być przedstawione Sejmowi w środę wieczorem. Sprawozdawcą będzie poseł PiS Krzysztof Kozik.

To rozwiązanie będzie wymagało notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. PAP przypomina, że niebawem ma nastąpić jeszcze jedna nowelizacja ustawy górniczej dostosowana do umowy społecznej z sektorem górniczym o terminie wygaszania kopalń Polskiej Grupy Górniczej do 2049 roku.

– Przewidziana w projekcie nowelizacji data 31 grudnia 2027 roku, do której możliwe będzie finansowanie likwidacji majątku kopalń ze środków budżetowych, wynika z faktu, iż właśnie wtedy traci ważność Decyzja Rady Europejskiej z 10 grudnia 2010 roku w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Dalsza likwidacja ze środków publicznych będzie wymagała nowej zgody Komisji Europejskiej, o którą obecnie stara się strona polska – czytamy w PAP.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik