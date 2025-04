Wyłudzenia danych osobowych i konsekwencje dla firm

Jak pokazują badania, 62 procent konsumentów chętnie dzieli się swoimi danymi osobowymi w Internecie, mimo że aż 64 procent z nich obawia się ich wyłudzenia[1]. To paradoks, który – w obliczu coraz większych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa – staje się realnym ryzykiem również dla firm świadczących masowe usługi dla klientów indywidualnych. Jakie są konsekwencje wyświadczenia usług lub dostarczenia towarów, gdy doszło do wyłudzenia danych osobowych? Wyjaśniamy.

Wyłudzenie danych osobowych – konsekwencje nie tylko dla konsumenta

O wyłudzeniu danych osobowych często mówi się w kontekście problemów, jakie taki fakt stwarza dla samego konsumenta, któremu „skradziono tożsamość”. Warto jednak przyjrzeć się równie uważnie drugiej stronie medalu – poważnym problemom, które taka sytuacja stwarza firmom.

Wyłudzenia usług oraz towarów na fałszywe dane staje się prawdziwą plagą i dotyka szczególnie duże podmioty, które obsługują klienta masowego – np. operatorów telefonii komórkowej, dostawców mediów prądu lub gazu, a także firmy ubezpieczeniowe. Z perspektywy biznesowej takie sytuacje mogą prowadzić do:

trudnej, a często nawet niemożliwej windykacji należności – osoba, na której dane zostały wyłudzone usługi/towary, może udowodnić, że doszło do kradzieży tożsamości; w efekcie nie będzie można od niej skutecznie domagać się zapłaty, a znalezienie sprawcy często bywa niemożliwe;

– osoba, na której dane zostały wyłudzone usługi/towary, może udowodnić, że doszło do kradzieży tożsamości; w efekcie nie będzie można od niej skutecznie domagać się zapłaty, a znalezienie sprawcy często bywa niemożliwe; zaburzenia cash flow – rosnący odsetek wyłudzeń to poważne ryzyko dla utrzymania płynności przepływów w firmie oraz realizacji założeń finansowych przedsiębiorstwa;

– rosnący odsetek wyłudzeń to poważne ryzyko dla utrzymania płynności przepływów w firmie oraz realizacji założeń finansowych przedsiębiorstwa; generowania nieuzasadnionych kosztów – związanych zarówno z utraconymi i niemożliwymi do odzyskania środkami za zapewnione usługi/towary, jak i z podejmowanymi próbami windykacji.

Wniosek jest więc prosty – wyłudzenie danych osobowych powinno być postrzegane jako jedno z kluczowych ryzyk przy obsłudze klienta masowego. Co za tym idzie – należy poszukiwać narzędzi, które pozwolą zmniejszyć odsetek takich przypadków do minimum. Jest jednak dobra wiadomość: istnieją sposoby na wczesne wykrycie „skradzionej tożsamości” – narzędzia dostosowane do potrzeb korporacji, które weryfikują setki, jeśli nie tysiące konsumentów każdego dnia.

Jak uniknąć świadczenia usług/wydania towarów klientowi, który wyłudził dane osobowe? Szybka i rzetelna weryfikacja

Podstawą minimalizacji ryzyka finansowego związanego z obsługą klienta z wyłudzoną tożsamością jest jego rzetelna weryfikacja. Można ją przeprowadzić, sięgając do danych dostępnych w odpowiednich bazach. Są to przede wszystkim:

baza PESEL – rejestr, który umożliwia potwierdzenie poprawności danych przekazanych przez klienta , w tym adresu osoby weryfikowanej, a także faktu, iż osoba wnioskująca o usługę lub chcąca np. wziąć sprzęt na raty… żyje; to istotne, ponieważ bardzo częstym przypadkiem są wyłudzenia świadczeń na osoby zmarłe;

, w tym adresu osoby weryfikowanej, a także faktu, iż osoba wnioskująca o usługę lub chcąca np. wziąć sprzęt na raty… żyje; to istotne, ponieważ bardzo częstym przypadkiem są wyłudzenia świadczeń na osoby zmarłe; RDO, czyli Rejestr Dowodów Osobistych – można w nim ustalić, czy seria i numer dokumentu tożsamości są zgodne z podawanymi oraz czy dowód osobisty jest ważny i ; taki fakt to kolejna „czerwona flaga”, która powinna prowadzić do odmowy udzielenia świadczeń; Dzięki współpracy z BIG InfoMonitor można potwierdzić, czy dane podane przez konsumenta są prawdziwe. Weryfikowany zestaw danych to: imię, nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu, data wydania i data ważności. Otrzymasz informacje, czy dane są poprawne, niepoprawne lub że jest niepoprawny format danych.

; taki fakt to kolejna „czerwona flaga”, która powinna prowadzić do odmowy udzielenia świadczeń; Dzięki współpracy z BIG InfoMonitor można potwierdzić, czy dane podane przez konsumenta są prawdziwe. Weryfikowany zestaw danych to: imię, nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu, data wydania i data ważności. Otrzymasz informacje, czy dane są poprawne, niepoprawne lub że jest niepoprawny format danych. rejestr zastrzeżeń PESEL – pozwala zweryfikować, czy dana osoba nie zastrzegła tego numeru; jeżeli klient jest tym, za kogo się podaje, będzie mógł szybko odblokować PESEL na czas weryfikacji, co dodatkowo potwierdzi jego tożsamość.

Pojawia się jednak istotne pytanie: jak uzyskać dostęp do tych informacji? W teorii pracownik BOK-u mógłby, po uzyskaniu stosownych zgód, przeprowadzić taką weryfikację ręcznie, jednak taki proces byłby niezwykle czasochłonny i skomplikowany. Rozwiązaniem jest automatyzacja weryfikacji tożsamości klienta – dostępna w ramach współpracy korporacji z BIG InfoMonitor.

Weryfikacja tożsamości klienta masowego z BIG InfoMonitor – sposób na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego korporacji

W ramach współpracy z BIG InfoMonitor korporacje mogą skorzystać z szeregu narzędzi, które usprawniają weryfikację sytuacji finansowo-płatniczej oraz tożsamości konsumenta. Informacje na jego temat mogą być automatycznie pobierane z poszczególnych baz i udostępniane w jednym miejscu, bez konieczności wysyłania oddzielnych zapytań. Oznacza to, że przekazywanie danych z BIG InfoMonitor do firmowego systemu za pośrednictwem API upraszcza ten proces do minimum – optymalizując czas weryfikacji oraz koszty jej przeprowadzenia.

W efekcie pracownik weryfikujący klienta, który np. chce zawrzeć umowę na abonament telefoniczny czy na dostawę prądu, może bardzo szybko potwierdzić jego tożsamość, a firma – podjąć świadomą decyzję o zawarciu umowy z nim albo o odmowie usług.

Szybka, automatyczna weryfikacja tożsamości to sposób na minimalizację ryzyka współpracy z klientem, który wyłudził dane osobowe, a co za tym idzie – na poprawę cash flow i optymalizację kosztów działalności. Warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami.

