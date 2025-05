Port w Hamburgu jest na plusie dzięki Chinom

Przeładunki kontenerów w porcie w Hamburgu (HHLA) wzrosły w pierwszym kwartale tego roku o 5,1 procent do poziomu około 1,47 miliona standardowych kontenerów. Jest to zasługa handlu z Chinami. Spadł zaś transport do Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Wzrosty notowane są jednak głównie w zakresie transportu do i z Chin. Podczas gdy przeładunki do Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu spadły, rósł wolumen ładunków z Dalekiego Wschodu.

Więcej przeładunków chińskich oznaczał dodatkowe zyski finansowe w pierwszym kwartale, a przychody wzrosły o prawie 20 procent do 435,6 mln euro. Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem wzrósł nawet o 86,6 procent, do 32,5 mln euro. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 7,9 mln euro, ale to o 1,1 procent mniej niż w roku poprzednim.

Do struktury portu w Hamburgu należą także inne europejskie porty w regionie. HHLA posiada udziały w porcie w Trieście, który odgrywa strategiczną rolę w regionie Morza Śródziemnego i prowadzi handel z Europą Środkową i Wschodnią. Od w 2018 roku HHLA jest właścicielką największego estońskiego operatora terminali Transiidikeskuse AS, który działa w porcie Muuga. Spółka posiada też terminal w porcie w Odessie.

T-Online / Aleksandra Fedorska