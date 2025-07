W 2024 roku Shell Polska po zawirowaniach na detalicznym rynku paliw rok wcześniej wyszedł na plus. Skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 42 miliona złotych. Przychody z działalności kontynuowanej zmniejszyły się jednak o 10 procent do 8,49 miliarda złotych. Sieć stacji paliw się skurczyła, co przełożyło się na spadek w rankingu, ale rośnie liczba ładowarek.

Holendersko-brytyjski Shell plc. (wcześniej Royal Dutch Shell) to największy koncern paliwowo-energetyczny na świecie. Zajmuje się eksploracją wydobyciem, rafinacją oraz wprowadzaniem na rynek ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produkcją i sprzedażą produktów chemicznych. W Polsce jest obecny od 1992 roku, i jego działalność obejmuje m.in. biznes mobility, czyli sieć stacji paliw (i sklepów) Shell oraz oleje i środki smarne.

456 stacji z muszelką, i spadek w rankingu

Choć gros Polaków kojarzy działalność holendersko-brytyjskiego koncernu ze stacjami paliw, to warto pamiętać, że Shell Polska ma w Krakowie oddział – Shell Business Operations (SBO), jedno z największych centrów usług wsparcia dla globalnego biznesu grupy Shell (w obszarach finansów, raportowania, obsługi klientów, logistyki, zakupów, procesów kadrowych), zatrudniające 4979 pracowników na koniec grudnia 2024 roku. Obsługą stacji zajmuje się za to spółka zależna Shell Mobility.

Jak wynika z ostatniego sprawozdania zarządu z działalności zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2024 roku spółka zamknęła, bądź sprzedała aktywa, które nie gwarantowały oczekiwanej stopy zwrotu. W sumie zamknięto 11 stacji własnych, jednocześnie otwierając osiem w nowych lokalizacjach. Dodatkowo nawiązano współpracę z pięcioma stacjami partnerskimi. W efekcie na koniec 2024 roku Shell Polska posiadało 382 stacji własnych (w tym 2 stacje bezobsługowe) oraz 74 stacje partnerskie. Łącznie jest to 456 obiektów w całym kraju, o 5 mniej niż rok wcześniej co dawało holendersko-brytyjskiemu koncernowi czwartą pozycję (po spadku z podium), za Orlenem, brytyjskim bp oraz polską siecią Moya (500 placówek).

Były duże straty, ale w 2024 roku wyszli na plus

Jak wynika ze sprawozdania zarządu z działalności w roku obrotowym 2024 skonsolidowane przychody (grupy kapitałowej Shell Polska) ze sprzedaży wyniosły 8,49 miliarda złotych, o 10 procent mniej niż rok wcześniej. Grupa kapitałowa zanotowała 125,8 miliona zysku ze sprzedaży (wobec 93,1 miliona straty rok wcześniej). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 99,4 miliona złotych (wobec blisko 104 milionów straty). EBIDTA wyniosła 333,2 miliona złotych, podczas gdy rok wcześniej tylko 113,9 miliona złotych. W 2024 roku skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 41,95 miliona złotych, co miało być zgodne z prognozami i zarząd proponuje przeznaczyć go w całości na pokrycie części strat z lat ubiegłych.

Rok wcześniej grupa Shell Polska była 140,8 miliona złotych pod kreską, co było skutkiem rosnących kosztów działalności (wzrosty inflacyjne i presja kosztowa związana z podwyżką wynagrodzeń), ale przede wszystkim, jak twierdził zarząd w poprzednim sprawozdaniu, wynikało z sytuacji gospodarczo-politycznej w kraju, która miała wpływ na osiągnięcie znacząco mniejszej marży dystrybucyjnej. Spółka, realizując swoje zobowiązania kontraktowe z wiodącymi dostawcami, dokonywała zakupu paliw po relatywnie wysokiej cenie hurtowej, przy jednocześnie utrzymującej się na krajowym rynku niskiej cenie sprzedaży detalicznej. Ta znacząca dysproporcja zmian cen na rynku hurtowym i detalicznym uniemożliwiła realizację zakładanych marż, ponieważ Shell Polska chcąc utrzymać klienta detalicznego dostosowywał poziomy cen na swoich stacjach do obowiązujących na rynku w Polsce (i dyktowanych przez Orlen).

Dekarbonizacja transportu ciężkiego

W lutym 2021 roku zarząd Shell plc. ogłosił strategię neutralności klimatycznej Powering Progress, której celem jest osiągnięcie przez koncern zerowej emisji netto do 2050 roku. Dlatego Shell Polska wypełniając jej założenia m.in. inwestuje w budowę stacji do tankowania skroplonego gazu ziemnego LNG, jako paliwa przejściowego dla pojazdów transportu ciężkiego (obecnie firma oferuje już Bio LNG Blend, będący mieszanką gazu ziemnego i biometanu, a docelowo ma go zastąpić Bio LNG).

Polska spółka holendersko-brytyjskiego giganta wybudowała już 7 z 11 planowanych instalacji LNG, zlokalizowanych głównie przy drogach (i miejskich węzłach) sieci TEN-T, we Wrocławiu (Bielany Wrocławskie), Świecku, Piotrkowie Trybunalskim, Iłowie, Jędrzychowicach, Wrześni. Ostatnią oddaną do użytku w marcu 2024 roku była dwustanowiskowa stacja Gliwicach.

Kolejnych 10 własnych ładowarek Shell Recharge

W kolejnym krokiem w dekarbonizacji transportu w Polsce były inwestycje szybkie stacje ładowania Shell Recharge do samochodów z napędem elektrycznym (ich moc docelowa ma wynosić 360 kW). Na koniec 2024 roku kierowcy mogli skorzystać z nich na 10 własnych stacjach paliw Shell Polska, a firma udostępniła w sumie 12 ładowarek DC wyposażonych w 24 punkty ładowania.

Jak wynika ze sprawozdania zarządu Shell Polska, w 2025 roku ma zostać uruchomionych kolejnych 10 urządzeń. W tym roku do oferty po raz pierwszy włączono ultraszybkie ładowarki pełnej mocy 360 kW (dwie wyposażone w cztery punkty CCS), z których kierowcy mogą korzystać na stacji 1091 Shell Mławka, zlokalizowanej przy wschodniej jezdni drogi ekspresowej S7, czyli między Warszawą, a Gdańskiem.

Budowa 10 superszybkich stacji to część dużego projektu. Do końca 2027 roku firma ma w planie udostępnienie 75 ultraszybkich ładowarek z 150 punktami ładowania, o mocy nie mniejszej niż 150 kW. Całkowity koszt projektu oszacowano 126 mln zł (co daje średnio 1,68 mln zł na lokalizację), z czego Shell Polska pokryje ze swoich środków 50 procent nakładów inwestycyjnych, o pozostałą część pokryje dotacja od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje w sieć własną Shell Recharge spółka poprzedziła kilka lat temu rozpoczęciem współpracy z IONITY, paneuropejskim operatorem superchargerów. I aktualnie w lokalizacjach autostradowych oferuje 40 takich punktów (po 4 punkty na 10 stacjach, rok wcześniej były w ośmiu lokalizacjach).

