Wypłaty z KPO wstrzymane. Hotele i gastronomia muszą poczekać

Autor: Jędrzej Stachura12 sierpnia, 2025, 17:25
Warszawa, 12.08.2025. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie, 12 bm. Temat: Dofinansowanie turystyki z KPO. (jm) PAP/Marcin Obara

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że część środków Krajowego Planu Odbudowy zostaje wstrzymana. Chodzi o wypłaty na potrzeby sektora hotelarskiego i gastronomicznego (HoReCa). Przerwa ma potrwać do zakończenia kontroli umów.

– Żadne środki z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa nie zostaną wypłacone, dopóki poszczególne umowy nie zostaną skontrolowane i uznane za zgodne z zasadami programu wsparcia dywersyfikacji tego sektora – poinformowała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

To dotacje na działalność firm z sektorów HoReCa (hotelarstwo, restauracje/gastronomia). Zgodnie z doniesieniami mediów, niektóre przedsiębiorstwa otrzymały dotacje m.in. na firmowe jachty.

Kontrola KPO

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że podjęto w tej sprawie bardzo szybkie i szerokie działania kontrolne. Wymieniła m.in. kontrole w jednostkach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które udzielały dotacji.

– Podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCa – powiedziała minister.

